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    • Yaşam
    • 29.05.2023 09:44
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    • 29.05.2023 09:44
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    HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak yolda! Meteoroloji il il uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs Pazartesi günü hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini gösterecek. Meteoroloji, 25 il için sarı alarm verirken, bazı iller için uyarılarda da bulundu. İşte son dakika hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kuvvetli sağanak yolda!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Paylaşılan yeni rapora göre; yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini gösterecek. Meteoroloji, 24 il için sarı, iki il içinde turuncu uyarı verilirken olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Kayseri, Niğde ve Rize dışında kalan yerlerin) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



    Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    Rüzgarın ise Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



        SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI
        Meteoroloji, yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.



        Meteoroloji, rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            K.MARAŞ °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, (Kayseri ve Niğde hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ZONGULDAK °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, (Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 28°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TOKAT °C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM °C, 20°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    IĞDIR °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    KARS °C, 21°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MALATYA °C, 24°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 26°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 25°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    SİİRT °C, 27°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    ŞANLIURFA °C, 29°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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                    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak yolda! Meteoroloji il il uyardı
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