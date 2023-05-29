AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs dönüş yolunda TIR'a çarptı: 28 Yaralı

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 28 kişiden 22'si Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversite Hastanesi'ne, 6'sı da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu iyi olan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.