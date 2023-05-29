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    • Yaşam
    • 29.05.2023 09:34
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    • 29.05.2023 12:07
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    AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs dönüş yolunda TIR'a çarptı: 28 Yaralı

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasında oy kullanmak için İstanbul'dan Ordu'ya giden AK Parti seçmenlerinin içinde bulunduğu otobüs, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli-Sakarya sınırında tıra arkadan çarptı. Yolcuların uykuda yakalandığı kazada 28 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TEM’de kaza! 28 Yaralı

    Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli - Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkametleri Ordu'da olup, İstanbul'da yaşayan AK Parti seçmenleri Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında oy kullanmak için Ordu'ya gitti.

    Oy kullanma işleminin ardından AK Parti seçmenlerini İstanbul'a getirmek üzere yola çıkan S.K. idaresindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Evren B. hakimiyetindeki 06 JVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı.

    OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 28 kişiden 22'si Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversite Hastanesi'ne, 6'sı da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu iyi olan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
        Otobüste sıkışan sürücü ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, yolcuların Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için İstanbul'dan Ordu'ya gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.


        "UYKU HALİNDE OLDUĞUMUZ İÇİN NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"
        Kazayı anlatan yolculardan Şenay Yıldırım, "Normal gidiyorduk, hızlı da değildik. Sonradan hızlanmış. Uyuyorduk zaten birçoğumuz. Görenler hızlı kullandığını söylüyordu. Uyku halinde olduğumuz için nasıl olduğunu biz de anlamadık" dedi.


        Onur Yavuz da, "Ben sese uyandım. Tırla çarpışmış ama hala hareket halindeydi" diye konuştu.

            "BİRDENBİRE ARKADAN ARABA VURDU"
            Tır sürücüsü Evren B. seyir halinde ilerlediği sırada kazanın meydana geldiğini ifade ederek, "Seyir halinde İzmit istikametinde ilerlerken sağ şeritte birdenbire arkadan araba vurdu. Aynadan baktığımda sinyali yanıyordu. Durdum ve otobüs olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.

            Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım, bir süre çift şeritli olarak kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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            Haberler Yaşam AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs dönüş yolunda TIR'a çarptı: 28 Yaralı
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