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    • Yaşam
    • 29.05.2023 18:07
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    • 29.05.2023 19:02
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    28 Şubat kafası yeniden hortladı: Doktor Özgün Kaleoğlu’nun başörtülüleri hedef aldığı skandal paylaşımına soruşturma!

    Asistan doktor Özgün Kaleoğlu, başörtülü kadınları hedef aldı. Kaleoğlu, yaptığı çirkin paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim." ifadesini kullandı. Bunun üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hakkında inceleme başlattı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başörtülüleri hedef alan çirkin paylaşımına soruşturma!

    Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Doktor olarak görev yapan Özgün Kaleoğlu'nun seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.


    SKANDAL İFADELER: "PEÇELİ TEYZELERDEN İLLALLAH ETTİM"
    İddialara göre Kaleoğlu, yaptığı paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim.


    Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum. Yeterince etrafımda var burada görmeyeyim bari" ifadelerini yazdı.

    Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

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    Doğru adam yola devam!
    Haberler Yaşam 28 Şubat kafası yeniden hortladı: Doktor Özgün Kaleoğlu’nun başörtülüleri hedef aldığı skandal paylaşımına soruşturma!
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