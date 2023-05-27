Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.05.2023 06:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 06:07
    ABONE OL

    Yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

    Bursa'da, yol kenarında vücudunun çok sayıda bölgesinden bıçaklanmış ceset bulundu. Cesedin, Murat Tok’a (43) ait olduğunu tespit eden polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    AJANSLAR
    Yol kenarında ceset bulundu

    Bursa'da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok'a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    YOL KENARINDA BULUNDU
    Saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde Muhittin Kırcal Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ
    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı.

    Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
    Haberler Yaşam Yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
        loading
        SON DAKİKA