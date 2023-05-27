Yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı.