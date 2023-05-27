Yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da Kırcal sokakta erkek cesedi bulundu. Murat Tok'a ait olduğu belirlenen ceset incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YOL KENARINDA BULUNDU
Saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde Muhittin Kırcal Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı.