Korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırdılar

HESAPLAŞMA ÇIKTI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında tehdit, küfürler edildiği ve kavga çıktığı öğrenildi.