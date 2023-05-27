Korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırdılar

Beyoğlu'nda bir sokağa giren motosikletli genç, kaçarken 2 şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisin iki grup arasındaki hesaplaşma olduğunu belirlediği olayda 10 şüpheli gözaltına alındı.
KURŞUN YAĞDIRDILAR
Dün saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesildi. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başladı. Silahlı şahıslar, kaçan kişinin ardından kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet kurşunla yere düşen kasklı kişi ağır şekilde yaralandı.
YARALI GENÇ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burhan Atınız'ı (21) yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gencin emniyette "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
KAMERALARI EĞMİŞLER
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edildi. Buradan yola çıkan polis, kameraları yere eğen şahsı yakalayarak gözaltına aldı.