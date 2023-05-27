Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.05.2023 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 17:14
    ABONE OL

    Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere uyarı

    Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’ta yapılacak olan 2. turunun gerçekleştirileceği pazar gününde hava durumunun nasıl olacağı tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre; Yurdu etkisi altına alan sağanak yağış 28 Mayıs gününde de etkisini sürdürecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seçim günü hava nasıl olacak?

    Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandıklara giderek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde tercihini yapmıştı. Seçimde Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura kaldı. Bu kapsamda seçmenler 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidecek. İkinci tura sayılı saatler kala hava durumu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü için çeşitli illeri uyardı.



    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla bölgesinin Pazar günü yağış, dolu ve fırtına uyarısında bulundu.
    Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 28.05.2023 Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram düşebileceği ön görülüyor.

        Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Hava sıcaklığı Ankara'da 25, İzmir'de ise 26 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftayla birlikte yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.



        Meteoroloji, Yağış beklenen bu bölgelerde ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Yaşam Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere uyarı
            loading
            SON DAKİKA