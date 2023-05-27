Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere uyarı

Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandıklara giderek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde tercihini yapmıştı. Seçimde Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura kaldı. Bu kapsamda seçmenler 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidecek. İkinci tura sayılı saatler kala hava durumu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü için çeşitli illeri uyardı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla bölgesinin Pazar günü yağış, dolu ve fırtına uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 28.05.2023 Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram düşebileceği ön görülüyor.