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    Yoğun bakımda iğrenç olay: Erkek hemşire 63 yaşındaki kanserli kadına cinsel saldırıda bulundu! | İfadesini kabul etti...

    4. evre kanser hastası N.C. (63) yoğun bakıma alındı. Bu sırada, hemşire E.K.’nin cinsel saldırısına uğradı. Bir gün sonra da hayata gözlerini kapadı! Skandal, başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıktı! Sapık sağlıkçı tutuklandı.

    Ceyhan Torlak
    Takvim
    Tıpa ’tıp’ sakandal

    Yoğun bakım hemşiresi, kanser hastasını taciz etti! Skandalın ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderildi. Tüm Türkiye'yi şoke eden olayın adresi İzmir'di. 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C.'nin sağlık durumu ağırlaştı.

    24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Ancak 5 Mayıs'ta bilinci kapandı. Bu sırada, yoğun bakım hemşiresi 29 yaşındaki E.K'nın cinsel saldırısına uğradı. Odaya ilaç almak için giren hemşire E.E. yaşanılan olayı görüp durumu üstlerine anlattı. Bunun üzerine yoğun bakımın kameraları incelemeye alındı.

    İFADESİNDE KABUL ETTİ
    Cinsel saldırının tespit edilmesi üzerine polise başvuru yapıldı. Şüpheli E.K.'yı eşiyle birlikte yemek yerken yakalandı. İfadesinde "Yoğun bakımda yatmakta olan N.C. isimli kadının göğüslerine dokunduğum hususu doğrudur. Cinsel organımı açıp, yanaştırdığım da doğrudur. Sadece teşebbüs ettim" ifadesini kullandı. Tutuklandı. Ege Üniversitesi Hastanesi dekanlığı E.K. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öte yandan cinsel saldırıya uğrayan hastanın olaydan bir gün sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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    Haberler Yaşam Yoğun bakımda iğrenç olay: Erkek hemşire 63 yaşındaki kanserli kadına cinsel saldırıda bulundu! | İfadesini kabul etti...
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