Trafik kazasında hayatını kaybeden Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu!

Yıllardır karaciğer nakli bekleyen hasta, trafik kazasında hayatını kaybeden gencin bağışlanan organlarıyla hayata sarıldı. Yüreklere dokunan haberin adresi Tokat'tı. 21 yaşındaki Mert Yıldırım, 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. 2 korneası, 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi ailesi tarafından bağışlandı. Talihsiz genç tam 6 kişiyi hayata bağladı. Onlardan birisi de Samsun'da yaşayan 52 yaşındaki karaciğer hastasıydı. 5 yıldır nakil bekleyen ve durumu kötüye giden Cengiz Çetinkaya, Mert'in karaciğeriyle hayata sarıldı.
'TL' VURGUN!
Ordu'da Onur Tıkıç (43), telefon dolandırıcılarına inandı. Kişisel bilgilerini paylaştı. Banka hesabındaki 60 bin TL'yi kaptırdı! Suç duyurusunda bulunan Tıkıç, dolandırıcıların parayı aldıktan sonra kendisine 'Abi seni yorduk' yazdıkları mesajı görünce şoka uğradı! "Hesabımda para olmadığında dolandırıldığımı anladım. Bankaya gittim. Görevli bana dolandırıldığımı söyledi. Dolandırıldığımı anladığımda üzüldüm. Avukata giderek, suç duyurusunda bulundum" açıklaması yaptı.
ELON BEYİN PROJESİ
ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink şirketi, beyin çipi projeleri için sona geldi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çipin insanlar üzerinde denenmesine izin verdi. Neuralink, çipin insanlık için önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Söz konusu proje sayesinde beyne yerleştirilecek mikroçipler ile felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıklar tedavi edilecek. Engelli kişilerin hayat kalitesi artırılacak.