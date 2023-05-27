Trafik kazasında hayatını kaybeden Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu!

'PARA'DAĞ

Dünyanın en zengin ailelerinin birine mensup olan Nat Rothschild, yatırım rotasını değiştirdi. Her yıl özel dostlarıyla yaş günü partisini kutladığı Karadağ'dan vatandaşlık alan Rothschild, bazı şirketlerinin merkezini de bu küçük ülkeye taşımaya karar verdi. Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ, Nat Rothschild'in yatırım kararı almasıyla birlikte yabancıların da ilgi odağı oldu. Kotor Körfezi'nde yeni inşa edilen Porto Montenegro Yat Limanı başta olmak üzere Nat Rothschild'in ülkeyi kısa sürede Avrupa'nın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getireceği iddia edildi. Hatta bazı ekonomistler, para merkezi İsviçre'nin son dönemde yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadağ'ın yeni merkez seçildiği iddiasında da bulundu.