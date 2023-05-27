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    Trafik kazasında hayatını kaybeden Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu!

    Mert Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yaşamını yitirdi. Organları 6 kişiye hayat verdi. 5 yıldır karaciğer nakli bekleyen 52 yaşındaki Cengiz Çetinkaya da onlardan biriydi... İşte sizler için derlediğimiz 27 Mayıs tarihli yaşam haberleri...

    Ah canım

    Yıllardır karaciğer nakli bekleyen hasta, trafik kazasında hayatını kaybeden gencin bağışlanan organlarıyla hayata sarıldı. Yüreklere dokunan haberin adresi Tokat'tı. 21 yaşındaki Mert Yıldırım, 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. 2 korneası, 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi ailesi tarafından bağışlandı. Talihsiz genç tam 6 kişiyi hayata bağladı. Onlardan birisi de Samsun'da yaşayan 52 yaşındaki karaciğer hastasıydı. 5 yıldır nakil bekleyen ve durumu kötüye giden Cengiz Çetinkaya, Mert'in karaciğeriyle hayata sarıldı.



    'TL' VURGUN!
    Ordu'da Onur Tıkıç (43), telefon dolandırıcılarına inandı. Kişisel bilgilerini paylaştı. Banka hesabındaki 60 bin TL'yi kaptırdı! Suç duyurusunda bulunan Tıkıç, dolandırıcıların parayı aldıktan sonra kendisine 'Abi seni yorduk' yazdıkları mesajı görünce şoka uğradı! "Hesabımda para olmadığında dolandırıldığımı anladım. Bankaya gittim. Görevli bana dolandırıldığımı söyledi. Dolandırıldığımı anladığımda üzüldüm. Avukata giderek, suç duyurusunda bulundum" açıklaması yaptı.



    ELON BEYİN PROJESİ
    ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink şirketi, beyin çipi projeleri için sona geldi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çipin insanlar üzerinde denenmesine izin verdi. Neuralink, çipin insanlık için önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Söz konusu proje sayesinde beyne yerleştirilecek mikroçipler ile felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıklar tedavi edilecek. Engelli kişilerin hayat kalitesi artırılacak.

        ALTIN BULUŞ
        Erzincan'da jandarma ekipleri operasyon yaptı. Tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalışanları yakaladı. Operasyonda ayrıca Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren 14 sayfalık kitaba ulaşıldı. 24 ayar saf altından yapılmış kitabın ağırlığı 165 gramdı. Şüpheliler serbest bırakılırken, tarihi eser müzede korumaya alındı.



        'YAŞ'LILIK İKRAMİYESİ
        Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan Murat Şahin'in bahçesine 25 Nisan günü düşen göktaşı hala gündem. Münster Üniversitesi Planetoloji Enstitüsü'nde incelenen göktaşının 4.5 milyar yaşında olduğu tespit edildi. Birçok koleksiyoner, taşı almak için Şahin'i ikna etmeye çalışırken, son teklifin 300 bin Euro olduğu belirtildi.



        EVDE VAR MUTLULUK!
        Amazon'un patronu Jeff Bezos ile Lauren Sanchez geçen hafta nişanlandı. Bezos, yeni ev olarak Beverly Hills'teki özel tasarım malikaneyi aldı. Los Angeles'ın yeni rekoru olan satış için Bezos, nakit 165 milyon dolar (Yaklaşık 3 milyar 300 milyon lira) ödedi. Beverly Hills'in kalbinde yer alan 9 dönümlük geniş arazi, 1930'larda Warner Bros'un kurucusu Jack Warner için inşa edildi. Malikanede, 5 teras 2 bahçe, 16 oda, tenis kortu, golf sahası ve 2 havuz bulunuyor.



            KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU
            Bartın'da gelini Terkadın Karakuş'un (31) evinde gördüğü Aykut Yıldız'ı (29) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Recep Karakuş (58), tutuklandı. Delilleri kararttığı ve suça iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan gelininin ifadeleri ortaya çıktı: Gece eve birinin geldiğini duydum, o sırada ben de aşağıya indim, ben inince kayınpederim yukarıya çıkmış, sonra ben yeniden yukarıya çıktım. Ben kayınpederimin bıçaklama anını görmedim. O şahıs kanlar içinde yerde yatıyordu."

            'PARA'DAĞ
            Dünyanın en zengin ailelerinin birine mensup olan Nat Rothschild, yatırım rotasını değiştirdi. Her yıl özel dostlarıyla yaş günü partisini kutladığı Karadağ'dan vatandaşlık alan Rothschild, bazı şirketlerinin merkezini de bu küçük ülkeye taşımaya karar verdi. Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan Karadağ, Nat Rothschild'in yatırım kararı almasıyla birlikte yabancıların da ilgi odağı oldu. Kotor Körfezi'nde yeni inşa edilen Porto Montenegro Yat Limanı başta olmak üzere Nat Rothschild'in ülkeyi kısa sürede Avrupa'nın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getireceği iddia edildi. Hatta bazı ekonomistler, para merkezi İsviçre'nin son dönemde yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadağ'ın yeni merkez seçildiği iddiasında da bulundu.



            'SUİKAST' BELGELERDE
            ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e 1983'te ABD ziyareti sırasında yapılması planlanan suikastın belgelerini paylaştı. Belgelerde, suikastın planlarına ilişkin detaylar yer aldı. Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ziyaretten 1 ay önce suikast konusunda uyarıldığı vurgulandı. San Francisco'daki İrlanda barında bir adamın "öldürülen kızı için intikam" almak istediği yönündeki istihbarat raporları yer aldı. Belgelerde, şüphelinin, Kraliçe'ye Golden Gate Köprüsü'nden geçerken veya Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyareti sırasında zarar vermeyi planladığı görülüyor.



                KOD ADI: HVALDİMİR
                Norveç'te, Baltık Denizi'nde görüntülenen ve Rusya'ya ait olduğu düşünülen casus beyaz balina, gündemi salladı. En son 2019 yılında görüntülenen Hvaldimir adlı balina, yeniden ortaya çıktı. Balinanın üzerindeki kemerin tokalarında St. Petersburg menşei bulunması dikkatleri Rusya'ya yönlendirdi. Uzmanlar, casus balinanın Rusya'ya ait olduğunu ve Rus donanması tarafından özel olarak eğitildiğini belirtti. Norveç Balıkçılık İdaresi, casus balinayı korumak için insanlara temastan kaçınılması konusunda uyarıda bulundu.



                346 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 Bilen çıkmayınca 346 bin lira devretti. 9 bilenler 10 bin 205'er, 8 bilenler 457'şer, 7 bilenler 87'şer, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.


                KAÇAK GÖÇMENE 560 KM'LİK DUVAR
                Kaçak göçmenleri bitirecek adım... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılıp, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örme çalışmalar sürüyor. Bölge halkı da duvardan memnun.

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                700 yıllık bir Bursa efsanesi
                Haberler Yaşam Trafik kazasında hayatını kaybeden Mert organlarıyla 6 kişiye umut oldu!
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