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    • Yaşam
    • 26.05.2023 10:29
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    • 26.05.2023 10:29
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    Adana'da araç satın almak isteyenlere 'Sazan sarmalı' dolandırıcılığı: 6 tutuklama

    Adana merkezli 4 ilde, internetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla vatandaşları 10 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda farklı kişilere ait banka kartları ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirilmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    10 milyonluk ’Sazan sarmalı’ operasyonu

    Adana merkezli 4 ilde, internetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla vatandaşları 10 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

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    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde belirlenen adreslere 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında çete lideri S.D.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Buna göre, ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takiple şebeke elebaşı olduğu öne sürülen S.D'yi Batman'da yakaladığı öğrenildi.Aynı yöntemle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı bildirilen şüphelilerin banka hesaplarına da bloke konuldu.

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    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D'nin de arasında olduğu 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    OPERASYONDA FARKLI KİŞİLERE AİT BANKA KARTLARI BULUNDU

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde, farklı kişilere ait banka kartları ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirilmişti.

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    Haberler Yaşam Adana'da araç satın almak isteyenlere 'Sazan sarmalı' dolandırıcılığı: 6 tutuklama
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