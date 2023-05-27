Eski muhtar benzin karnesini göstererek çağrı yaptı: CHP gelirse 43 sene geriye döneriz

Uludağ, "İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Yoksa bunlar kazanırsa bizi yine 1979'lara döndürürler. İnşallah da kazanmayacaklar. Ben biliyorum. Reisimize Allah güç kuvvet versin. Onu seviyoruz. Ona da saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Köydeki evimde boya yaptırdık. Tabii ortalık karıştı. Benim de hanım dedi ki 'Yahu şu evraklara bir bak hele, şunları atalım hani fazla olan.' Karıştırırken tesadüfen bu da elime geçti. Zaten bunu arıyordum ben. Daha ekmek ve yağ karnesi de var da onları bulamadım. Bu elime geçti" diye konuştu. Karneyi bulduğunda duygulandığını aktaran Uludağ, konuşmakta zorlandığını söyledi.

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