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    Mutluluğa giden yolda büyük acı: Beni o kadar uzağa fırlattın ki!

    Tekirdağ’daki trafik kazasında Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin, çarpışmanın etkisiyle ön camdan fırladı. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Nikahına 12 saat kala can veren Kardelen’in sosyal medya hesabında, “Beni kendimden o kadar uzağa fırlattın ki” mesajı dikkat çekti...

    Beni o kadar uzağa fırlattın ki!

    Kaza önceki gün TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkiinde meydana geldi. Nurettin Akgül'ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin'in, dün Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni yapılacaktı.Kardelen Coşkuntuna'nın sosyal medya hesabındaki, "Beni kendimden o kadar uzağa fırlattın ki" mesajı, okuyanları daha da üzdü.

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    700 yıllık bir Bursa efsanesi
    Haberler Yaşam Mutluluğa giden yolda büyük acı: Beni o kadar uzağa fırlattın ki!
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