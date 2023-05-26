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    • Yaşam
    • 26.05.2023 13:43
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    • 26.05.2023 13:43
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    Zonguldak’ta 2 kız çocuğuna cinsel istismar davasında cezalar belli oldu: 23 sanığa toplam 383 yıl ceza

    Zonguldak'ta 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 12'si tutuklu, 23 sanık hakkında toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. Tutuklu 12 sanıktan 5’i tahliye edildi. 1 sanık ise hükümle birlikte tutuklandı.

    takvim.com.tr
    DHA
    2 kız çocuğuna cinsel istismar! Toplam 383 yıl ceza

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl nisan ayında 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı üzerine olayla ilgili operasyon başlattı.

    Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. Toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi.

    SANIKLAR KIZ ÇOCUKLARININ 18 YAŞINDAN BÜYÜK GÖRÜNDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ
    23 şüpheli hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 2'si mahkeme aşamasında tahliye edildi. Önceki duruşmalarda sanıklar, kız çocuklarının yaşlarını büyük söylediklerini ve 18 yaşından büyük göründüklerini öne sürdü.


    VERİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

    Sanıklar, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan küçük kızları fuhşa yönlendirdikleri belirtilen üniversitesi öğrencisi Hazalnaz Kızılırmak ile Nazlıcan Bağlasan'a 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve insan ticareti' suçlarından 33 yıl 14'er ay hapis cezası verdi. Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçunu işlediği sabit görülen Oğuzhan Kaya'ya bu suçlardan 19 yıl hapis cezası verildi.

    Nuri Karaaslan ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçundan 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hazalnaz Kızılırmak, Nazlıcan Bağlasan, Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz, Oğuzhan Kaya ve Nuri Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verilen Volkan Vardan ise hükümle birlikte tutuklandı. Tutuklu sanıklara toplamda 199 yıl 10 ay hapis cezası verildi.


    5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

    Tutuklu 12 sanıktan 5'i ceza alıp, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Tutuksuz bulunan ve tahliye edilen sanıklar ise toplamda 183 yıl 2 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı.



    8'i tutuklu 23 sanık hakkında 'Çocuğun nitelikli ve sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakmak' ve 'İnsan ticareti' gibi suçlardan toplam 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi.

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    Haberler Yaşam Zonguldak’ta 2 kız çocuğuna cinsel istismar davasında cezalar belli oldu: 23 sanığa toplam 383 yıl ceza
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