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    • Yaşam
    • 26.05.2023 16:54
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    • 26.05.2023 16:54
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    Fatih’te pidecide yangın çıktı: 4 kişi hayatını kaybetti

    İstanbul Fatih'te beş katlı binanın giriş katındaki pide fırınında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pidecide facia: 4 kişi yanarak can verdi!

    Yangın, dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    YANGIN ESNASINDA İÇERİDE 6 İŞÇİ UYUYORMUŞ
    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.

    HAYATINI KAYBEDENLER MEMLEKLERİ MARDİN'E GÖNDERİLDİ
    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülkadir Erboğa'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.

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