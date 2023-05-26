Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Göktürk'te bir ev İskoçya'da şato fiyatına!

    Türkiye’ye ilgi arttı. İki kıtanın birleştiği İstanbul, zirveyi bırakmadı. Bu nedenle ev fiyatları fırladı. İngiltere’de emlak danışmanlığı yapan Neşe Alex Jenkins, “Göktürk’te villa fiyatına İskoçya’da şato alınıyor” açıklamasını yaptı.

    ’Sahimi’den.com

    Türkiye, son yıllarda çekim merkezi haline geldi. Özellikle İstanbul yabancıların ilgi alanına girdi. Bu da kentteki emlak fiyatlarını etkiledi. Londra'da 25 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapan Neşe Alex Jenkins, Türkiye'de konut fiyatlarının çok yükseldiğini söyledi.

    Türkiye ile İskoçya'yı karşılaştırıp şu bilgileri verdi: "2 milyon sterline (yaklaşık 50 milyon TL) İskoçya'da devasa bir şato almak mümkün. Yani İstanbul Göktürk'te, Zekeriyaköy'de bir villa fiyatına İskoçya'da yüzlerce yıllık tarihi bir şato satılıyor. Hatta şato almak isteyen Türkler var. Bir müşterim İskoçya'daki tarihi şato ile uzun süredir ilgileniyor. Analizlerini yapıyor. Almak istediğini söylüyor."

    GLASGOW REVAÇTA
    Bu arada Jenkins Türkler'in de Birleşik Krallık'a yatırım yapmak için sıraya girdiklerini belirtti. Türkler'in en gözde yerlerinin ise Londra dışında İngiltere'de Liverpool ve Manchester, İskoçya'da da Glasgow olduğunu kaydetti.

    Bu kentlerin, genelde çocukları üniversite eğitimi alanlar tarafından tercih edildiğini belirtti. Şu bilgileri verdi. Çocuklarını okumak için İngiltere'ye gönderen aileler, 'Hazır oğlum/kızım okuyor... Kira ödemek yerine konut alalım' diye düşünüyor. Çünkü Londra dışındaki bu 3 kentte 200-250 bin sterline ev alabiliyorsunuz. Kira getirisi de yüzde 6-7 bandında." Bu arada Jenkins, Türkler'in tarım arazisi bile baktığını söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Yaşam Göktürk'te bir ev İskoçya'da şato fiyatına!
        loading
        SON DAKİKA