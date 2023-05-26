Göktürk'te bir ev İskoçya'da şato fiyatına!

Türkiye, son yıllarda çekim merkezi haline geldi. Özellikle İstanbul yabancıların ilgi alanına girdi. Bu da kentteki emlak fiyatlarını etkiledi. Londra'da 25 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapan Neşe Alex Jenkins, Türkiye'de konut fiyatlarının çok yükseldiğini söyledi.

Türkiye ile İskoçya'yı karşılaştırıp şu bilgileri verdi: "2 milyon sterline (yaklaşık 50 milyon TL) İskoçya'da devasa bir şato almak mümkün. Yani İstanbul Göktürk'te, Zekeriyaköy'de bir villa fiyatına İskoçya'da yüzlerce yıllık tarihi bir şato satılıyor. Hatta şato almak isteyen Türkler var. Bir müşterim İskoçya'daki tarihi şato ile uzun süredir ilgileniyor. Analizlerini yapıyor. Almak istediğini söylüyor."



GLASGOW REVAÇTA

Bu arada Jenkins Türkler'in de Birleşik Krallık'a yatırım yapmak için sıraya girdiklerini belirtti. Türkler'in en gözde yerlerinin ise Londra dışında İngiltere'de Liverpool ve Manchester, İskoçya'da da Glasgow olduğunu kaydetti.

Bu kentlerin, genelde çocukları üniversite eğitimi alanlar tarafından tercih edildiğini belirtti. Şu bilgileri verdi. Çocuklarını okumak için İngiltere'ye gönderen aileler, 'Hazır oğlum/kızım okuyor... Kira ödemek yerine konut alalım' diye düşünüyor. Çünkü Londra dışındaki bu 3 kentte 200-250 bin sterline ev alabiliyorsunuz. Kira getirisi de yüzde 6-7 bandında." Bu arada Jenkins, Türkler'in tarım arazisi bile baktığını söyledi.