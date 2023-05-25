Kendisini uyaran yöneticiyi önce tornavidayla yaralayıp sonra evini ateşe verdi

Silivri'de Alibey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Kaptan apartmanı sakinleri, çevreye huzursuzluk verdiği gerekçesiyle bir süredir 33 yaşındaki Mustafa U.'dan şikayetçi. Daireye anahtarı olmasına rağmen çatıdan giren Mustafa U., kendisini gürültü yaptığı için uyaran apartman yöneticisini tornavidayla yaraladıktan sonra daireyi ateşe verdi. Olay sonrası kaçan şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
33 yaşındaki Mustafa U., iddiaya göre Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'taki Mehmet Ali Kaptan apartmanında bulunan ailesine ait daireye yan binanın çatısından atlayarak girdi. Babasının bir süredir Fransa'da yaşadığı öğrenilen Mustafa U., dairede gürültü yaptı. Genci uyarmak için daireye gelen apartman yöneticisi Ahmet Keskin, Mustafa U. tarafından tornavidayla yaralandı. Yaşanan arbede apartman sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralanan apartman yöneticisi Ahmet Keskin'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Apartman yöneticisi hastaneye kaldırıldı.
DAİREYİ ATEŞE VERİP KAÇTI
Bu sırada Mustafa U., yaşadığı dairenin camlarını kırdıktan sonra evi ateşe verdi. Çıkan yangına İlk apartman sakinleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürdü. Apartman yöneticisini tornavidayla yaralayan ardından da arada sırada uğradığı daireyi ateşe veren Mustafa U., yan binanın çatısından atlayarak kaçtı.