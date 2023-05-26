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    84 yaşındaki Mustafa dede genç meslektaşları ile mazbatasını aldı!

    84 yaşındaki Mustafa Yavuz, 1959 yılında girdiği hukuk fakültesini bıraktı. 2018 yılında afla dönüp kayıt yaptırdı. Stajını tamamladı. Avukat olmaya hak kazandı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Çok yaşa Mustafa dede

    Antalya'da yaşayan Mustafa Yavuz Yalçınkaya 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ancak kamu görevi nedeniyle bırakmak durumunda kaldı. 47 yaşında emekli olduğunu anlattı.

    Emeklilik sonrasında uzun yıllar müzisyenlikle uğraştı. 2018 yılında çıkan öğrenci affıyla, 1959'da bıraktığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geri dönerek, geçen yıl Türkiye'nin en yaşlı mezunu olmayı başardı.

    Mezuniyeti sonrasında 1 yıllık staj dönemini tamamladı. Ruhsatını aldı. Avukatlık yapmaya hak kazandı. "63 yıl sonra diplomama kavuştum. Mazbatamı aldım. Çok mutluyum. İlk davama gireceğim günü iple çekiyorum" açıklamasını yaptı.

    499 BİN TL'YE KAVUN
    Japonya'da lezzeti ve fiyatı ile ünlü özel Yubari kavunlarının ilk hasadı, tarladan çıktı. Tam 260 adet kavun, açık artırmadan satıldı. Bir tanesi tam 25 bin dolar yani yaklaşık 499 bin TL'ye satıldı. Bu arada kavunların kralı olarak bilinen Yubari, tam 100 günde yetişiyor. Her gün düzenli olarak özel bakımı yapılıyor.



    ARSLAN'SIN ÖĞRETMENİM
    Öğretmen Merve Arslan, Erzurum'un Horasan İlçesi'ne bağlı Harçlı Mahallesi İlkokulu'na atandı. Kadın Emeği Girişim Atölyesi adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kadınlara, "Amigurumi" adı verilen örgü tekniğini öğretip örgü bebekler yaptırdı. Sonra da satışa çıkardı. Bu sayede kadınlar para kazandı. Arslan, "İlk kez kendi paralarını kazanan kadınlar aile bütçesine de destek oluyor" açıklamasını yaptı.



    BEY IN FELÇ OUT!
    İsviçre'deki "Dijital Köprü" projesi sayesinde 2011'den beri felçli olan Hollandalı Gert-Jan Oskam ilk kez ayağa kalktı. Araştırmacılar, geliştirdikleri beyin implantının, kişinin düşüncelerini algılayıp omuriliğine ileterek yürümesini sağladığını açıkladı. Bu gelişmenin tüm felçli hastalar için bir umut olacağı vurgulandı.



        İSTANBUL-MEKSİKA-ABD HATTI
        New York'ta, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen Recep Akbıyık hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Giresun Dereli nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık'ın ailesinin İstanbul'da olduğu vurgulandı. Uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunan Akbıyık'ın Meksika üzerinden Amerika'ya kaçtığı ortaya çıktı. Akbıyık'ın alkol ve uyuşturucu kullandığı, psikolojik sorunlarının da bulunduğu açıklandı. Telefon trafiği incelenmeye alındı.
        EMİR SOMER-ÖZGÜR ÖZDEMİR



        ÇOCUK BİLMECESİ
        Hollanda'nın Maastricht kentinde yalnız halde bir çocuk bulundu. Türkçe konuştuğu söylenen erkek çocuğun, depremzede olabileceği vurgulandı. Ancak Hollanda makamları bunu yalanladı. Çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını açıkladı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ise şu ifadeleri kullandı: "Büyükelçiliğimizce tekrar temas edilen Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını bildirmiştir. Tarafımıza, çocuğun hangi uyruklu olduğunun ve nereden geldiğinin halen İçişleri ve Adalet Bakanlığınca araştırıldığı belirtildi."

        UYUMUŞ!
        Aksaray'da doktor sevgilisinin 7'nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) intihar ettiği belirtildi. Doktor Halil İbrahim A'nın ifadesinde, bir süredir birlikte olduğu Tuncel ile ayrılık kararı aldıklarını, Tuncel'in evdeki eşyalarını alarak başka bir arkadaşına götürdüğü, olay günü de eve geldiğini ve kendisi uyurken bu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Saliha Tuncel'in ise bu ayrılık acısına dayanamadığı ve son zamanlarda aralarındaki soğukluk nedeniyle kendisini attığı ileri sürüldü. Genç hemşirenin hastaneden ayrılma kararı aldığı da belirtildi. Tolga YANIK



            4.7 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 4 milyon 725 bin lira devretti. 5 bilenler 59 bin 501'er, 4 bilenler bin 216'şar, 3 bilenler 63'er, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye kazandı.



            COVID-19'DAN BETERİ GELIYOR
            DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi forumunda skandal bir açıklama yaptı: Covid-19'dan çok daha tehlikeli bir salgın yolda. Coronavirüs, 7 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Bir sonraki pandemi "Disease X" gibi henüz keşfedilmemiş bir mikroorganizmadan kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. Kıyamet günü varyantı en tehlikeli patojenleri tespit etmek ve izlemek için yeni bir küresel plan ortaya koyulmalı. Yoksa çok ağır bir süreçle karşı karşıya kalırız."



            GENÇLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN
            Gençliğin geleceği için nitelikli projeler geliştiren Karatay Belediyesi yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi tarafından gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak projelendirilen yeni nesil "Karatay Spor Merkezi" kazandırılıyor. Belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımının yapımına başladıklarının müjdesini veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Spor Merkezi'nin Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Merkezin içerisinde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak. Karatay Spor Merkezi'nin maliyeti ise 372 milyon 222 bin TL olacak.



                DÜNYA DERİN DEVLETİ!
                Birleşmiş Milletler eski yöneticisi Calin Georgescu, çok ilginç açıklamalar yaptı. Romanya vatandaşı olan ama İtalya'da yaşayan Georgescu, 300'ler Komitesi'nin dünyanın en gizli ve güçlü yapısı olduğunu söyledi. BM yöneticisi olduğu dönemde bu komitenin üyeleriyle tanıştığını belirten Georgescu, "Belki bu söylediklerim sizi şaşırtacak. Ancak gerçek şu ki, 300'ler Komitesi hala dünyayı yönetiyor. Bugün Forbes listesinde yer alan zenginler, oligarklar, küresel çocuk seks kaçakçılığı sistemlerini kontrol edenler, bir dönemin bu konuda eng üçlü insanı Jefrey Epstein, Birleşmiş Milletler'in çok büyük bir çoğunluğu, George Soros'un patron olduğu Dünya Ekonomik Forumu da 300'ler Komitesi'nin emrinde. O nedenle her yerdeler. Devletleri de yönetmek için her türlü adımı atıyorlar. Her ülkede onlara bağlı adamlar var" dedi.

                MUSK'IN TERCİHİ DEĞİŞTİ
                Elon Musk'ın da Trump yerine partideki rakibi De Santis'i destekleyeceğini açıklaması, 300'ler Komitesi'nin baskısı olduğu iddia edildi.

                AMERİKAN ÜSSÜNE SİBER SALDIRI
                Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft, ABD'nin Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan en önemli üslerinden birinin Çin tarafından siber saldırıya uğradığını belirtti. Askeri uzmanlar ise adanın önemini ve saldırının arkasında olası nedenleri açıkladı. Uzmanlar, "Çinli bilgisayar korsanlarının saldırının arkasında olduğunu net olarak biliyoruz. Elimizde belgeler var" dedi. Ancak Pekin yönetimi bu iddiaların asılsız olduğunu ve bir kurgu planın parçası olduğuna dikkat çekti.

                KAZANDA PATLAMA
                Çorum-Ankara Yolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı yanında bulunan bir çelik döküm fabrikasında patlama meydana geldi. Eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Metin Temur ve İsmail Yıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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