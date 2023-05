84 yaşındaki Mustafa dede genç meslektaşları ile mazbatasını aldı!

DÜNYA DERİN DEVLETİ!

Birleşmiş Milletler eski yöneticisi Calin Georgescu, çok ilginç açıklamalar yaptı. Romanya vatandaşı olan ama İtalya'da yaşayan Georgescu, 300'ler Komitesi'nin dünyanın en gizli ve güçlü yapısı olduğunu söyledi. BM yöneticisi olduğu dönemde bu komitenin üyeleriyle tanıştığını belirten Georgescu, "Belki bu söylediklerim sizi şaşırtacak. Ancak gerçek şu ki, 300'ler Komitesi hala dünyayı yönetiyor. Bugün Forbes listesinde yer alan zenginler, oligarklar, küresel çocuk seks kaçakçılığı sistemlerini kontrol edenler, bir dönemin bu konuda eng üçlü insanı Jefrey Epstein, Birleşmiş Milletler'in çok büyük bir çoğunluğu, George Soros'un patron olduğu Dünya Ekonomik Forumu da 300'ler Komitesi'nin emrinde. O nedenle her yerdeler. Devletleri de yönetmek için her türlü adımı atıyorlar. Her ülkede onlara bağlı adamlar var" dedi.



MUSK'IN TERCİHİ DEĞİŞTİ

Elon Musk'ın da Trump yerine partideki rakibi De Santis'i destekleyeceğini açıklaması, 300'ler Komitesi'nin baskısı olduğu iddia edildi.



AMERİKAN ÜSSÜNE SİBER SALDIRI

Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft, ABD'nin Pasifik Okyanusu üzerinde bulunan en önemli üslerinden birinin Çin tarafından siber saldırıya uğradığını belirtti. Askeri uzmanlar ise adanın önemini ve saldırının arkasında olası nedenleri açıkladı. Uzmanlar, "Çinli bilgisayar korsanlarının saldırının arkasında olduğunu net olarak biliyoruz. Elimizde belgeler var" dedi. Ancak Pekin yönetimi bu iddiaların asılsız olduğunu ve bir kurgu planın parçası olduğuna dikkat çekti.



KAZANDA PATLAMA

Çorum-Ankara Yolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı yanında bulunan bir çelik döküm fabrikasında patlama meydana geldi. Eriyik bronzun bulunduğu savurma kazanında patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Metin Temur ve İsmail Yıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

