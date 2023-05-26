84 yaşındaki Mustafa dede genç meslektaşları ile mazbatasını aldı!

Antalya'da yaşayan Mustafa Yavuz Yalçınkaya 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ancak kamu görevi nedeniyle bırakmak durumunda kaldı. 47 yaşında emekli olduğunu anlattı.
Emeklilik sonrasında uzun yıllar müzisyenlikle uğraştı. 2018 yılında çıkan öğrenci affıyla, 1959'da bıraktığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geri dönerek, geçen yıl Türkiye'nin en yaşlı mezunu olmayı başardı.
Mezuniyeti sonrasında 1 yıllık staj dönemini tamamladı. Ruhsatını aldı. Avukatlık yapmaya hak kazandı. "63 yıl sonra diplomama kavuştum. Mazbatamı aldım. Çok mutluyum. İlk davama gireceğim günü iple çekiyorum" açıklamasını yaptı.
499 BİN TL'YE KAVUN
Japonya'da lezzeti ve fiyatı ile ünlü özel Yubari kavunlarının ilk hasadı, tarladan çıktı. Tam 260 adet kavun, açık artırmadan satıldı. Bir tanesi tam 25 bin dolar yani yaklaşık 499 bin TL'ye satıldı. Bu arada kavunların kralı olarak bilinen Yubari, tam 100 günde yetişiyor. Her gün düzenli olarak özel bakımı yapılıyor.
ARSLAN'SIN ÖĞRETMENİM
Öğretmen Merve Arslan, Erzurum'un Horasan İlçesi'ne bağlı Harçlı Mahallesi İlkokulu'na atandı. Kadın Emeği Girişim Atölyesi adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kadınlara, "Amigurumi" adı verilen örgü tekniğini öğretip örgü bebekler yaptırdı. Sonra da satışa çıkardı. Bu sayede kadınlar para kazandı. Arslan, "İlk kez kendi paralarını kazanan kadınlar aile bütçesine de destek oluyor" açıklamasını yaptı.
BEY IN FELÇ OUT!
İsviçre'deki "Dijital Köprü" projesi sayesinde 2011'den beri felçli olan Hollandalı Gert-Jan Oskam ilk kez ayağa kalktı. Araştırmacılar, geliştirdikleri beyin implantının, kişinin düşüncelerini algılayıp omuriliğine ileterek yürümesini sağladığını açıkladı. Bu gelişmenin tüm felçli hastalar için bir umut olacağı vurgulandı.