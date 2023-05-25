Son dakika: Fatih'te 5 katlı binada yangın: 4'ü ağır 6 yaralı

Sokakların hem dar olması, hem de park eden araçlardan dolayı sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımakta güçlük çekti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.