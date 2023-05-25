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    • 25.05.2023 09:16
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    • 25.05.2023 09:16
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    Motosiklet duran tıra çarptı: Motokurye hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza nedeniyle sağ şeritte duran tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Gürkan D. , hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Duran tıra çarptı: Motokurye hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza nedeniyle sağ şeritte duran tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Gürkan D. , hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kaza, gece saatlerinde Kaza, Gebze ilçesi D-100 kara yolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İsmet Tat idaresindeki 41 P 1557 plakalı servis midibüsü, Ali Cafer Ekşi'nin kullandığı 34 DED 769 plakalı tırın yan aynasına çarptı. 2 sürücü, kaza tutanağı tutmak için araçlarını yolun sağ şeridine çekti. Bu sırada Gürkan D.'nin kullandığı 41 AJL 404 plakalı motosiklet, sağ şeritteki tıra arkadan çarptı. Motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALANAN MOTOKURYE KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gürkan D.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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