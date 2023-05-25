Motosiklet duran tıra çarptı: Motokurye hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Kaza, Gebze ilçesi D-100 kara yolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İsmet Tat idaresindeki 41 P 1557 plakalı servis midibüsü, Ali Cafer Ekşi'nin kullandığı 34 DED 769 plakalı tırın yan aynasına çarptı. 2 sürücü, kaza tutanağı tutmak için araçlarını yolun sağ şeridine çekti. Bu sırada Gürkan D.'nin kullandığı 41 AJL 404 plakalı motosiklet, sağ şeritteki tıra arkadan çarptı. Motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.