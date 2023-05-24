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    • Yaşam
    • 24.05.2023 17:02
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    • 24.05.2023 17:02
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    Diyarbakır'da kripto para cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

    Diyarbakır’da bir sitede kapıcılık yapan Mehmet Denizli, iddiaya göre parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla önce uykudaki eşi Basra Denizli’ye, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

    İHA
    Kripto para cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra...

    Korkunç olay, sabah saat 07.30 sıralarında merkez Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki yakınlarının iddiasına göre 643. Sokak'ta bulunan Sarmaşık Sitesi'nde kapıcılık yapan Mehmet Denizli (34), kripto para borsasına yatırdığı parayı kaybedince bunalıma girdi. Bunalıma giren Denizli, 10 yıllık eşi Basra Denizli'yi (38) yatakta uyurken kafasına tabancayla ateş ederek öldürdü. Denizli, daha sonra aynı yatakta oturarak kendi kafasına sıktı.

    Olay, kapıcılık yapan Denizli'nin sabah ekmek dağıtmaması üzerine, bina sakinlerinin yöneticiye bildirmesiyle belli oldu. Yakınlarına durumun bildirilmesi üzerine Denizli'nin telefonlarına cevap vermediği ve giriş kattaki evine balkondan girildiği öğrenildi. Yatak odasında çifti kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Basra Denizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Denizli'yi ise ağır yaralı şekilde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mehmet Denizli de hayatını kaybetti.
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        Haberler Yaşam Diyarbakır'da kripto para cinayeti! Önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı
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