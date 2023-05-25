Mememen soğanlı mı olur soğansız mı? tartışmasına İngilizler de dahil oldu!

Sosyal medyada ve mutfaklarda sık sık gündeme gelen "Menemen soğanlı mı yapılır yoksa soğansız mı" tartışmasını alevlendirecek bir yemek tarifi İngiliz medyasından geldi. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın internet sitesindeki yemek bölümünde yayınlanan tarifte dikkat çekici detaylar öne çıktı.

Felicity Cloake imzalı haberde, Türkiye'de menemenin yapımında neredeyse her evde farklı bir tarif olduğuna vurgu yapıldı. Menemenin şakşukaya benzediğine dikkat çeken İngiliz yazar, soğan konusunda ise farklı fikir ayrılıkları olduğunu belirtti. Bazı şeflerin menemeni yaparken kırmızı soğan kullandığını ve bazılarının ise taze soğan kullandığı hatırlatıldı.

Taze soğanı tercih edenlerin bu besini ince ince kesmesi gerektiğine vurgu yapılırken, hazırlaması 10 dakika, pişirmesi 15-20 dakika olan bir tarif de paylaşıldı. Tarifte, domates, biber, zeytinyağı ve yumurta gibi malzemelerin yanı sıra, soğan da yer aldı. İki adet taze soğan ya da bir adet kuru soğan kullanılması gerektiği belirtildi.