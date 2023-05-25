Defne Devlet Hastanesi'nde günlük poliklinik sayısı 1000'e ulaştı! Hiçbir hasta geri çevrilmiyor

"HİÇBİR HASTAYI GERİ ÇEVİRMİYORUZ"

Bilgilendirme ekranlarının yanı sıra ek oturma bölümlerinin yerleştirildiğine değinen Özkaya, "Günlük bini aşan hasta sayısında bizimde hiç hesap etmediğimiz, sandalye sayıları, sedye sayıları, bu kadar hasta geleceğini bilmiyorduk. Hastalar geldikçe aynı gün içinde takviye yaptık. Kimse ayakta kalsın istemiyoruz. Bize gelen hastanın tedavisi bizde mümkünse sonuç alabilecekse kesinlikle başka bir yere sevkini yapmıyoruz. Randevusu olsun olmasın. Randevusuz gelebilir. Şu an için çok fazla bir hastane seçeneğimiz yok. Bizden hizmet almak için buraya kadar gelmişse biz onun cevabını vermek durumundayız. Doktorlarımız hiçbir hastayı geri çevirmiyor" diye konuştu.