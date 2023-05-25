Defne Devlet Hastanesi'nde günlük poliklinik sayısı 1000'e ulaştı! Hiçbir hasta geri çevrilmiyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Mart'ta Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Defne Devlet Hastanesi 2 aylık gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hastanede yoğunluk ise hala devam ediyor. 4 gündür hizmette olan hastanede ortopedi, çocuk, kadın doğum, acil gibi bölümlerde ihtiyaç doğrultusunda poliklinik sayısı arttırıldı. Randevulu veya randevusuz hastaneye gelen vatandaşların hiçbiri hizmet almadan geri çevrilmiyor.
Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, depremden sonra bir ihtiyacın Defne Devlet Hastanesi'nin kısa sürede açılmasıyla giderildiğini söyledi.
GÜNLÜK POLİKLİNİK SAYISI 1000'E ULAŞTI
Defne için beklenen istenen bir hizmetin hayata geçtiğini ifade eden Özkaya, "Çok şükür hizmete başladık. Şu an 22 polikliniğimiz aktif olarak çalışıyor. Hasta sayımız her geçen gün artıyor. Binin üzerinde günlük poliklinik sayımız var.