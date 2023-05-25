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    • Yaşam
    • 25.05.2023 15:49
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    • 25.05.2023 15:51
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    Defne Devlet Hastanesi'nde günlük poliklinik sayısı 1000'e ulaştı! Hiçbir hasta geri çevrilmiyor

    2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete giren Hatay Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, günlük poliklinik sayılının 1000’i bulduğunu belirterek, randevulu randevusuz hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerini ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Randevusuz hiçbir hasta geri çevrilmiyor!

    6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Mart'ta Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Defne Devlet Hastanesi 2 aylık gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hastanede yoğunluk ise hala devam ediyor. 4 gündür hizmette olan hastanede ortopedi, çocuk, kadın doğum, acil gibi bölümlerde ihtiyaç doğrultusunda poliklinik sayısı arttırıldı. Randevulu veya randevusuz hastaneye gelen vatandaşların hiçbiri hizmet almadan geri çevrilmiyor.



    Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, depremden sonra bir ihtiyacın Defne Devlet Hastanesi'nin kısa sürede açılmasıyla giderildiğini söyledi.

    GÜNLÜK POLİKLİNİK SAYISI 1000'E ULAŞTI
    Defne için beklenen istenen bir hizmetin hayata geçtiğini ifade eden Özkaya, "Çok şükür hizmete başladık. Şu an 22 polikliniğimiz aktif olarak çalışıyor. Hasta sayımız her geçen gün artıyor. Binin üzerinde günlük poliklinik sayımız var.

        Hasta sayısı arttıkça, özellikle hangi branşlarda bir yığılma varsa o poliklinik sayısını arttırıyoruz. Ortopedi, kadın doğum, dahiliye, çocuk, radyoloji bölümlerine talep var. Bunların sayısını 3'e kadar çıkardık. Şu anda hastanemiz tam teşekkülü. Tomografi, MR, dijital röntgen, laboratuvar sistemlerimiz var. Görüntüleme sistemleriyle ilgili randevularımız vermeye başladık. Talep oldukça, vatandaşlarımız neye ihtiyacı varsa o alanı genişleteceğiz" diye konuştu.

        "AKŞAM POLİKLİNİKLERİ HİZMETE GİRDİ"
        Ameliyathanelerin kısa süre içinde hizmete gireceğinin altını çizen Özkaya, "Yataklı servislerimiz faaliyette. Vatandaşlarımın tüm hizmetleri alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tam teşekküllü hastane alt yapımız var. Acil servisimiz zaten 24 saat devrede. Yataklı servislerimizde 10 geçen hastamız var. Halkımızın ilgisi çok yoğun ama sebepleri var. Antakya içinde teşkilatlı bir hastane olarak bir burası var. Sadece Defne'den değil bir çok ilçemizden hastamız geliyor" dedi.


        Özkaya, akşam polikliniklerinin de hizmete girdiğini, belirli branşlarda hizmet verdiklerini kaydetti.

            "HİÇBİR HASTAYI GERİ ÇEVİRMİYORUZ"
            Bilgilendirme ekranlarının yanı sıra ek oturma bölümlerinin yerleştirildiğine değinen Özkaya, "Günlük bini aşan hasta sayısında bizimde hiç hesap etmediğimiz, sandalye sayıları, sedye sayıları, bu kadar hasta geleceğini bilmiyorduk. Hastalar geldikçe aynı gün içinde takviye yaptık. Kimse ayakta kalsın istemiyoruz. Bize gelen hastanın tedavisi bizde mümkünse sonuç alabilecekse kesinlikle başka bir yere sevkini yapmıyoruz. Randevusu olsun olmasın. Randevusuz gelebilir. Şu an için çok fazla bir hastane seçeneğimiz yok. Bizden hizmet almak için buraya kadar gelmişse biz onun cevabını vermek durumundayız. Doktorlarımız hiçbir hastayı geri çevirmiyor" diye konuştu.

            "BURADA HER ŞEY VAR"
            Oğlunu hastaneye getiren Lokman Subaşı, ise hastane hakkında şunları söyledi:
            "Hastaneye ilk gez geldim. Güzel bir hastane olmuş. Ummadığımız bir zamanda hastane açıldı. Allah razı olsun ilaç gibi geldi. Bizim ilçedeki hastanede eksik bölüm çok, burada her şey var"

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            Haberler Yaşam Defne Devlet Hastanesi'nde günlük poliklinik sayısı 1000'e ulaştı! Hiçbir hasta geri çevrilmiyor
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