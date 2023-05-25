Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Küçük çocuk kafesine girdiği aslan tarafından saldırıya uğradı

Hayvanat bahçesine giden aile, dehşeti yaşadı! Şoke eden olayın adresi Antalya Manavgat'tı. D.A. ve T.A., 13 Mayıs'ta 4 yaşındaki çocukları A.A. ile birlikte şehirdeki hayvanat bahçesine gitti.

Kafesin içindeki aslanla selfie çektirmek istedi. Ailenin kafese girmesiyle ayaklanan aslan, A.A.'ya saldırdı ve onu hastanelik etti! Saç derisi parçalanan A.A., Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. 1.5 saat süren operasyonda kopan saçlı derisi dikildi. Prof. Dr. Özkan, "Sadece saç derisinde sıkıntısı vardı, diğer taraflarında sıkıntı yoktu. 10 gün kadar servisimizde kaldı. Sonra evine gönderdik" dedi.

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Sosyal medya, "Schengen vize başvuruları temmuz ayına kadar durdu" iddiasıyla çalkalandı. Almanya Büyükelçiliği ise durumu yalanladı. Yaşanan gecikmenin 'kapasite fazlalığından' olduğunu vurguladı! Kahramanmaraş depreminin ardından 7 binden fazla kişiye deprem vizesi verildiği de açıklandı. Ancak sitesi durumu yalanladı! Almanya için vize başvurusu yapılan sitede en erken tarihin, 6 Temmuz 2023 olması dikkatlerden kaçmadı.