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    Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Küçük çocuk kafesine girdiği aslan tarafından saldırıya uğradı

    D.A. ve T.A, 4 yaşındaki A.A. ile hayvanat bahçesine gitti! Aslanın kafesine girdi! Yırtıcı hayvanın saç derisini kopardığı küçük çocuk, ameliyat edildi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Olmadı aslanım

    Hayvanat bahçesine giden aile, dehşeti yaşadı! Şoke eden olayın adresi Antalya Manavgat'tı. D.A. ve T.A., 13 Mayıs'ta 4 yaşındaki çocukları A.A. ile birlikte şehirdeki hayvanat bahçesine gitti.

    Kafesin içindeki aslanla selfie çektirmek istedi. Ailenin kafese girmesiyle ayaklanan aslan, A.A.'ya saldırdı ve onu hastanelik etti! Saç derisi parçalanan A.A., Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. 1.5 saat süren operasyonda kopan saçlı derisi dikildi. Prof. Dr. Özkan, "Sadece saç derisinde sıkıntısı vardı, diğer taraflarında sıkıntı yoktu. 10 gün kadar servisimizde kaldı. Sonra evine gönderdik" dedi.

    VİZE DE Mİ!
    Sosyal medya, "Schengen vize başvuruları temmuz ayına kadar durdu" iddiasıyla çalkalandı. Almanya Büyükelçiliği ise durumu yalanladı. Yaşanan gecikmenin 'kapasite fazlalığından' olduğunu vurguladı! Kahramanmaraş depreminin ardından 7 binden fazla kişiye deprem vizesi verildiği de açıklandı. Ancak sitesi durumu yalanladı! Almanya için vize başvurusu yapılan sitede en erken tarihin, 6 Temmuz 2023 olması dikkatlerden kaçmadı.



    'ROL'ALDO
    Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginden Al-Nassr'la yıllığı 175 milyon sterline anlaştı! Ancak beklenen performansı bir türlü yakalayamadı. Takımdan ayrılmak istediği konuşulsa da önceki akşam oynanan Al-Nassr- Al Shabab Riyadh maçında şov yaptı! Takımını 3-2 öne geçiren oyuncunun attığı golden sonra secde etmesi ise herkesi şoka uğrattı! Ortaya atılan iddia ise hayranlarını çok kızdırdı: Düşük performansı nedeniyle göz boyamaya çalışıyor!



    KIZIMIZ YAŞAYACAK
    İzmir'de Pera Başkes, 10 ay önce dünyaya geldi. Daha 9 günlükken SMA hastası olduğu tespit edildi. Hastalığın kesin çözümü ise Dubai'deydi. Burak-Deniz Başkes'in başlattığı yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Ve 1 milyon 823 bin dolar denkleştirildi. Baba Başkes, Dubai'deki tedavisine başlanan Pera için "Aylar önce kurduğumuz hayalleri yaşıyoruz. Kızımız için burada bulunmak çok güzel bir duygu" dedi.

        GELECEĞİ 'BİLL'İYOR
        Microsoft'un kurucusu Bill Gates, San Francisco'da yapay zekayla ilgili konferansa katıldı. Yapay zekanın Google ve Amazon gibi şirketlerin sonunu getirebileceğini açıkladı. Bu arada ABD'li yazar Tim Boucher, bir ilke imza attı. Yapay zekayla 1 yılda tam 100'e yakın kitap yazdı. Tim Boucher, yapay zekanın insan yaratıcılığını artırmak için çok önemli bir fırsat olduğunu açıkladı.



        YURT'TAŞ'!
        Almanya'da yaşayan gurbetçi Mahmut Şahin'in evine göktaşı çakıldı. Hem taş hem de Şahin bir anda şöhreti yakaladı. 4.5 milyar yıllık meteoru almak isteyenler teklif yağdırdı. Şahin, Almanya'dan ve ABD'den 200 bin Euro'ya kadar birçok teklif geldiğini anlattı. "Taşa aşık olduk. Onu diğer insanların da erişebileceği hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle göktaşını en azından belirli bir süre için çeşitli müzelere vermek istiyoruz" ifadesini kullandı.



        MAVİ REKOR
        Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE dünya genelindeki tüm Mavi Bayraklı plajları masaya yatırdı. En çok hangi ülkede bulunduğunu araştırdı. Türkiye; 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat ile Mavi Bayrak sıralamasında dikkatleri çekmeyi başardı. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
        MUSTAFA KAYA



            İKİ DEV VEDA
            Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer (100) hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Gencer, Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınıyordu. Ünlü sanatçı, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.



            ABD'li rock yıldızı, müzik dünyasının gelmiş gemiş en büyük seslerinden biri olan Tina Turner, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kanserle savaşan 'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Turner'un, 180 milyondan fazla albümü satılmıştı. Turner, sayısız birçok ödülün yanında 8 kez de Grammy kazanmıştı.



            KAPALI SOKAK!
            Adana Seyhan'da başka mahallede yaşayan Orhan K, yaklaşık 1 hafta önce, "Burası benim tapulu arazim. Ben yeni fark ettim. Depo yapacağım" diyerek bölgenin en geniş sokağını depo yapmak için kapatmaya başladı. Depo inşaatını başlatan şahıs, yere inşaat demiri döşettirip, kalıp attırdı. Ancak mahalleli duruma tepki gösterip olayı belediyeye bildirdi.

            Belediye ekipleriyse olay yerine gelerek Orhan K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Orhan K., inşaatı bir süreliğine durdurdu ancak yere döşenen demir ve kalıplar nedeniyle sokak, araç geçişine kapatıldı. Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için başka sokaklardan dolandıklarını söyledi. Seyhan Belediyesi'ne bağlı ekiplerse Orhan K.'nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını anlattı.

            BİZİM YOLUMUZ AÇILSIN
            Vatandaşlardan Ferit Becerikli, "Biz bir an önce yolumuz açılsın istiyoruz. Çok mağdur olduk. Başka birisi de çıktı '100074 sokak da benim' diyor ve o da orayı kapatmak istiyor." dedi.



                MADENCİ ŞAİR
                Samsun'da yaşayan Hasan Akbaş (72), Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli olduktan sonra 4 şiir kitabı yazdı. Madencilerin hayatlarını anlattığı şiir kitaplarının geleceğe bir anı olarak bırakılacağını belirten Akbaş, "Şiir kitaplarımda madencilerin çalışma hayatlarını, ekmeğin, alın terinin ne şekilde kazanıldığı, kömürün aşa dönüşüp insanların kazançlarını nasıl elde ettiğini ortaya koydum" dedi.


                194 MİLYON DEVRETTİ
                6+JOKER bilen çıkmayınca 194 milyon 744 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 7 bin 209'ar, 3 bilenler 218'er, 2 bilenler 21'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 2.9 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi 2 milyon 950 bin lira kazandı. 5 bilenler 13 bin 785'er, 4+1 bilenler 931'er, 4 bilenler 81'er, 3+1 bilenler 52'şer, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.

                HAVUZ PROBLEMİ
                Manisa'nın Kula ilçesinde haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici, havuza girdi. Ancak bir anda gözden kayboldu. Diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. Ancak genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından harekete geçen Kula Kaymakamlığı, sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

                NEDEN BAKTIN VAHŞETİ
                Adana Seyhan'da yalnız yaşayan Erkin Karaaslan, yoldan geçen bir vatandaş tarafından sokakta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karaaslan, 5 gün sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı. Olay günü komşusu Hakan Y.'nin yeğeni Caner Zerayalp ile tartıştığı, şüphelinin Karaaslan'a kafa atıp, yumrukladığı ardından kaçtığı belirlendi. Polis, Caner Zerayalp'i bir arkadaşının evinde yakaladı. Zerayalp, "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Sonra olay gerçekleşti" dedi. Adliyeye sevk edilen Caner Zerayalp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                'TIR'AJİK KAZA
                Muğla Marmaris Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ile tıbbi sekreter eşi Ümmü Çetinkaya'nın ataması, Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yapıldı. Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı. Otomobil, Denizli Buldan'ı 6-7 kilometre geçip güney rampasına geldiğinde, karşı yönden gelirken yağış nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet B. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Karşı şeride geçip metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya döndüren TIR, ormanlık alana devrildi. Baba Hasan, anne Ümmü ve İdil Çetinkaya (3) hayatını kaybetti. Abla Ece İkra Çetinkaya (6) da hastanede kurtarılamadı.

                KATİL ŞARKICIYA MÜEBBET
                İstanbul Sancaktepe'de 6 ay önce ormanlık alanda Semih Sevim'in (40) cesedine ulaşıldı. Sevim'in eski sevgilisi şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, tarafından külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma tamamlandı. Savcılık, şarkıcı ile babası hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

                'KIYAN'PEDER
                Bartın Kozcağız'da esnaf Aykut Yıldız (29), önceki gece saatlerinde görüştüğü evli ve 3 çocuk annesi T.K.'nın evine gitti. Bu sırada bir alt katta oturan T.K.'nın kayınpederi R.K. gelen sesler üzerine oğlu ve gelininin birlikte yaşadığı daireye çıktı. Gelininin dairesinde karşılaştığı Aykut Yıldız ile aralarında çıkan arbede de R.K. tarafından göğsünden bıçaklanan Aykut Yıldız, ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı. R.K. ve gelini T.K. gözaltına alındı.

                ARAZİ KATLİAMI
                Mardin Derik'te arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örülmesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. İki ailenin fertleri arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada M.K. (21), A.A. (22), F.A. (45) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

                MERVE BULUNDU
                Bursa'da üniversiteden mezun olan Merve Dilara Şahin'den 4 gündür haber alamayan ailesi, kente geldi. Ancak bulamadı. Kayıp başvurusunda bulundu. Bir arkadaşı, haberler üzerine ailesine telefonla ulaştı. Adana'da bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi. Kente giden ağabeyleri, genç kızla birlikte Yozgat'a gitti.

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                Haberler Yaşam Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Küçük çocuk kafesine girdiği aslan tarafından saldırıya uğradı
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