Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Küçük çocuk kafesine girdiği aslan tarafından saldırıya uğradı

Hayvanat bahçesine giden aile, dehşeti yaşadı! Şoke eden olayın adresi Antalya Manavgat'tı. D.A. ve T.A., 13 Mayıs'ta 4 yaşındaki çocukları A.A. ile birlikte şehirdeki hayvanat bahçesine gitti.
Kafesin içindeki aslanla selfie çektirmek istedi. Ailenin kafese girmesiyle ayaklanan aslan, A.A.'ya saldırdı ve onu hastanelik etti! Saç derisi parçalanan A.A., Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. 1.5 saat süren operasyonda kopan saçlı derisi dikildi. Prof. Dr. Özkan, "Sadece saç derisinde sıkıntısı vardı, diğer taraflarında sıkıntı yoktu. 10 gün kadar servisimizde kaldı. Sonra evine gönderdik" dedi.
VİZE DE Mİ!
Sosyal medya, "Schengen vize başvuruları temmuz ayına kadar durdu" iddiasıyla çalkalandı. Almanya Büyükelçiliği ise durumu yalanladı. Yaşanan gecikmenin 'kapasite fazlalığından' olduğunu vurguladı! Kahramanmaraş depreminin ardından 7 binden fazla kişiye deprem vizesi verildiği de açıklandı. Ancak sitesi durumu yalanladı! Almanya için vize başvurusu yapılan sitede en erken tarihin, 6 Temmuz 2023 olması dikkatlerden kaçmadı.
'ROL'ALDO
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan liginden Al-Nassr'la yıllığı 175 milyon sterline anlaştı! Ancak beklenen performansı bir türlü yakalayamadı. Takımdan ayrılmak istediği konuşulsa da önceki akşam oynanan Al-Nassr- Al Shabab Riyadh maçında şov yaptı! Takımını 3-2 öne geçiren oyuncunun attığı golden sonra secde etmesi ise herkesi şoka uğrattı! Ortaya atılan iddia ise hayranlarını çok kızdırdı: Düşük performansı nedeniyle göz boyamaya çalışıyor!
KIZIMIZ YAŞAYACAK
İzmir'de Pera Başkes, 10 ay önce dünyaya geldi. Daha 9 günlükken SMA hastası olduğu tespit edildi. Hastalığın kesin çözümü ise Dubai'deydi. Burak-Deniz Başkes'in başlattığı yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Ve 1 milyon 823 bin dolar denkleştirildi. Baba Başkes, Dubai'deki tedavisine başlanan Pera için "Aylar önce kurduğumuz hayalleri yaşıyoruz. Kızımız için burada bulunmak çok güzel bir duygu" dedi.