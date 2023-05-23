Ankara’da kezzaplı dehşet! Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap attı



HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Olayın ardından kaçan Mesut Cebeci, Keçiören Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.