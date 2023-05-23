CHP yönetimindeki Antalya’da değişmeyen manzara! Vatandaş kaderine terk edildi

CHP idaresindeki Antalya'da sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaşanan yağmur dolayısıyla otomobiller suların içerisinde kaldı, otomobil sahipleri bardakla içerideki suyu boşalttı. Bir genç ise kapanan rögarı çekçekle açmaya çalıştı.
Turizm kenti Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah erken saatlerde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Kepez ilçesinde etkili olan sağanak yağmur dolayısıyla işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve kapalı alanlara koştu. Dolu yağışı ile beraber sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.