CHP yönetimindeki Antalya’da değişmeyen manzara! Vatandaş kaderine terk edildi

"50 BİN TL ZARARIM VAR"

Yağmurun 15 dakika sürdüğünü belirten market sahibi Mehmet Yalçın, "15 dakikada her şey oldu. Adeta denize döndü, 3 ay önce de aynısı oldu. Her seferinde 50 bin TL zararım oluyor. Bunun çaresini bulamadık. Ben esnafım kendi gücüm ile yapmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Belediyelerimiz Allah rızası için buna bir çare bulsun. Arabalar suyun içerisinde kaldı. Yılda en az 2 defa oluyor. Benim belime kadar su vardı. Giderleri temizlemeye çalışıyoruz, hepsi birden tıkanıyor. Su bir turlu gitmiyor" dedi.