Hakan Balta ve eşi Derya Balta depremde ailesini kaybeden Hilal ve teyzesine ev bulamayınca isyan etti!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye bir felakete tanıklık etti. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili yıktı geçti. İşte o andan itibaren devlet ve millet el ele verdi. Milyonlar, depremzelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Kimi TIR'lar dolusu yardım gönderdi, kimi de evini ücretsiz bir şekilde depremzede ailelere verdi. Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da, asrın felaketinde tüm ailesini kaybeden ve 90 saat sonra enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Hilal'e kol kanat gerdi. Hastanede tedavi gören küçük kızı aylarca ziyaret etti, moral verdi.



'KEFİL OLDUM AMA...'

Önceki gün de Hilal ile hayatta kalan teyzesi ve 3 kuzeni için ev kiralamak istedi. Bir internet sitesinde gördüğü, 35 bin 500 TL'lik eşyalı daire için emlakçıyla iletişime geçti. 1 yıllık kirayı peşin vereceğini söylemesine rağmen İngiltere'de yaşayan ev sahibi, dairesini depremzedelere vermedi! Balta ise duruma isyan etti: Emlakçıyla görüştüm, onları akrabam bilin, ben kefilim dedim. Ancak kabul etmediler. Bir sürü insan bu süreçte ihtiyaç sahiplerine evini açtı! Hiç mi bir şey öğrenmediniz?



BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR

Derya Balta, Hilal'i hastane sürecinde hiç yalnız bırakmadı. Paylaşımı herkesi duygulandırdı: Bize mucize olarak geldin benim güzel fındığım...