Silivri'de seri cinayetler! 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme: 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ömer Yurdakul, polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi.
Ömer Yurdakul, Sevgi Demirci'nin eşi Mücahit Polat ile akrabası Erdoğan Polat'ın 2017 ve 2018 yıllarında Ünal Yurdakul tarafından öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü anlattı. Bu gelişme üzerine cesetleri bulabilmek için kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU
Ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasıyla birlikte Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybında, olaylar zinciri hızla açığa çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.