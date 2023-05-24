Silivri'de seri cinayetler! 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme: 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ömer Yurdakul, sorgusunda Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini belirtti. Sevgi Demirci'nin Erdoğan Polat'la da ilişki yaşadığını iddia eden Ömer Yurdakul'un 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ünal Yurdakul'un kendisi de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ömer Yurdakul'un cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.