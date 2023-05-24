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    • Yaşam
    • 24.05.2023 16:32
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    • 24.05.2023 16:48
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    Silivri'de seri cinayetler! 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme: 2 kişiyi daha öldürdük itirafı

    Ailesinin Müge Anlı’ya başvurmasıyla birlikte Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybında, olaylar zinciri hızla açığa çıktı. İstanbul Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ömer Yurdakul, polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Silivri’de kan donduran cinayetler!

    Silivri'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ömer Yurdakul, polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi.

    Ömer Yurdakul, Sevgi Demirci'nin eşi Mücahit Polat ile akrabası Erdoğan Polat'ın 2017 ve 2018 yıllarında Ünal Yurdakul tarafından öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü anlattı. Bu gelişme üzerine cesetleri bulabilmek için kazı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.


    MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU
    Ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasıyla birlikte Sevgi Demirci ve çocuklarının kaybında, olaylar zinciri hızla açığa çıktı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

        Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

        İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ
        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Ünal Yurdakul ve Ömer Yurdakul akşam saatlerinde getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

        Polis tarafından sorgulanan Ünal Yurdakul'un kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, diğer şüpheli Ömer Yurdakul cinayetleri bildiğini ayrıca iki kişinin daha öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

            KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
            Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ömer Yurdakul, sorgusunda Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini belirtti. Sevgi Demirci'nin Erdoğan Polat'la da ilişki yaşadığını iddia eden Ömer Yurdakul'un 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iki olayı, Ünal Yurdakul'un kendisi de öldüreceğinden korktuğu için kimseye söylemediğini iddia ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin bu ifadesi üzerine Ömer Yurdakul'un cesetlerin gömüldüğünü belirttiği Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı.

            GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
            Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

            Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.

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            Haberler Yaşam Silivri'de seri cinayetler! 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme: 2 kişiyi daha öldürdük itirafı
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