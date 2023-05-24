Iğdır'da zam yüzünden tartıştığı kiracısını boğazından vurdu

Iğdır'da fırın işleten Metin İ. (40), kirayı artırmak isteyen iş yerinin sahibi Cem K. K. (58) tarafından çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu. Ağır yaralanan Metin İ, hastaneye kaldırılırken Cem K. K. ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. Cem K. K., sahibi olduğu fırını işleten evli ve 3 çocuk babası Metin İ.'ye 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi. Metin İ., dükkan sahibi Cem K.K.'ye 'iş zamanı' diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi.

ÖNCE TAVANA SONRA KİRACISINA SIKMIŞ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cem K.K., yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir el de Metin İ.'nin kafasına doğrultarak sıktı. Silahtan çıkan kurşun Metin İ.'nin boğazına değdi. Metin İ. kanlar içinde yere yığılırken, Cem K.K. ise olay yerinden kaçtı.