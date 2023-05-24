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    • Yaşam
    • 24.05.2023 12:28
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    • 24.05.2023 12:28
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    Eskişehir’de 5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı: 16 kamyon taşıdı

    Eskişehir’de çevreye kötü kokuların yayıldığı 5 milyon lira değerindeki ev, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Daireden çıkarılan 50 ton çöp 16 kamyon ile şehir çöplüğüne götürüldü.

    takvim.com.tr
    İHA
    5 milyon liralık evden toplam 50 ton çöp çıktı

    Eskişehir'de çevreye kötü kokuların yayıldığı 5 milyon lira değerindeki ev, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Daireden çıkarılan 50 ton çöp 16 kamyon ile şehir çöplüğüne götürüldü.

    Eskişehir Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmeye başladı. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri dairede çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.

    DAİREYE ÇİLİNGİR İLE GİRİLDİ

    Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, Bülent K.'nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi. Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içerde çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne götürüldü.

    16 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

    Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bulunan evde sabah saatlerinde temizleme çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı. Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi. Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı.
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