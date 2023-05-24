Eskişehir’de 5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı: 16 kamyon taşıdı

Eskişehir'de çevreye kötü kokuların yayıldığı 5 milyon lira değerindeki ev, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Daireden çıkarılan 50 ton çöp 16 kamyon ile şehir çöplüğüne götürüldü.

Eskişehir Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmeye başladı. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri dairede çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.