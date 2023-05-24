Alevlere teslim olan İzmir'deki lüks sitede bir iğne bile sağlam kalmamış!

Korkunç yangın geçtiğimiz 27 Nisan Perşembe günü yaşandı. Narlıdere'deki 4 bloktan oluşan 8 katlı ve 40 daireli lüks sitede elektrik kontağından alevler çıktı. 6 kişi dumandan etkilendi, can kaybı yaşanmadı. Ancak 20 ile 30 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki daireler, yerini dış kaplamasının ahşap oluşuyla kül yığınına bıraktı.

Apartmanın ve yanan dairelerin son hali görenler, dehşet içinde kaldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından evlerinde hatıra kalan bir şey bulma umuduyla gidenler site sakinleri büyük yıkım yaşadı. Her yer is ve yanık kokusu ile kaplı olan lüks dairelerde yangından geriye bir iğne bile sağlam kalmadı.