Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alevlere teslim olan İzmir'deki lüks sitede bir iğne bile sağlam kalmamış!

    İzmir’de 8 katlı lüks site cayır cayır yandı. 30 milyon liralık dairelerden geriye küller kaldı. Site sakinleri, bir şey bulma umuduyla siteye gitti ancak hayal kırıklığı yaşadı.

    Hayalet site

    Korkunç yangın geçtiğimiz 27 Nisan Perşembe günü yaşandı. Narlıdere'deki 4 bloktan oluşan 8 katlı ve 40 daireli lüks sitede elektrik kontağından alevler çıktı. 6 kişi dumandan etkilendi, can kaybı yaşanmadı. Ancak 20 ile 30 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki daireler, yerini dış kaplamasının ahşap oluşuyla kül yığınına bıraktı.

    Apartmanın ve yanan dairelerin son hali görenler, dehşet içinde kaldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından evlerinde hatıra kalan bir şey bulma umuduyla gidenler site sakinleri büyük yıkım yaşadı. Her yer is ve yanık kokusu ile kaplı olan lüks dairelerde yangından geriye bir iğne bile sağlam kalmadı.

    Alevler evlerdeki ne varsa hepsini küle çevirirken, balkonlarda duran ve yangına dayanıklı olan çiçek saksıları, çamaşır ve bulaşık makineleri bile iskelet halinde kaldı. Yanan bloktaki evler adeta hayalet bir kenti andırdı.
    Ceyhan TORLAK

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türkiye İş Bankası ve TMOK
    Haberler Yaşam Alevlere teslim olan İzmir'deki lüks sitede bir iğne bile sağlam kalmamış!
        loading
        SON DAKİKA