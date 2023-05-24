Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD'de sahne alan Taylor Swift 3,5 saat yağmurun altında şov yaptı: Hayranları "yağmur suyunu" satışa çıkardı!

    Taylor Swift, ABD’de sahne aldı. 3.5 saat yağmur altına şov yaptı. Hayranları ise o ‘yağmur suyunu’ internetten satışa çıkardı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    İşin suyu çıktı

    ABD'li şarkıcı Taylor Swift, genç yaşında ününe ün kattı. Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında yer aldı. Cumartesi günü de Massachusetts'te muhteşem bir şova imza attı. 33 yaşındaki sanatçı, 3.5 saat boyunca yağmur altında şarkı söyledi, binlerce hayranının bir kez daha kalbini kazandı. Hayranlarından birçoğu da fırsat bu fırsat deyip ilginç bir yönteme imza attı! Konser boyunca stadyumdaki yağmur sularını topladı. 'Taylor'a ıslatan yağmur' diyerek 250 dolara satışa çıkardı! 2.5 milyonluk satış yaptı.

    CEZASI AĞIR OLSUN
    Van'da Emir Mete Durna, 30 Ocak'ta Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Boyun damar ve sinir hasarı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayın ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alındı. Hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Van 2. Asliye Mahkemesi, dosyayı ağır cezaya yolladı.



    BİR YARENLİK HİKAYESİ
    Bursa Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz ile leylek Yaren'in hikayesi, sınırları aştı. Yaren Leylek, bu yıl 12. kez soluğu dostu Adem amcanın kayığında aldı. Eşi Nazlı'yla birlikte dostunun evinin bahçesine yuva yaptı. 4 yavrusu da hayata gözlerini açtı. Her gün tuttuğu balıklarla hem Yaren'i hem de yavrularını besleyen Adem amca "Sürekli gözümün önünde" ifadesini kullandı.



    S'KAN'DAL!
    ABD'li milyoner Bryan Johnson gençliği kafaya taktı! Bunun için 30'dan fazla doktorla anlaştı. Yılda 2 milyon dolar harcayan Johnson, beyin, kalp, akciğer, karaciğer dahil olmak üzere tüm organlarını 18 yaşındaki gibi yapmayı başardı. Ancak bununla da kalmadı. Yaşlanmasını durdurmak için 17 yaşındaki oğlunun plazmasından kendisine nakil yaptırdı.



        TWITTER ÇAKILDI!
        Elon Musk'ın mavi tik uygulaması, başına iş açtı! Önceki gece sosyal medya platformunda 'Pentagon yakınında patlama' diye bir fotoğraf paylaşıldı. Büyük bir binanın yandığı fotoğraf, mavi tikli ve Bloomberg yazılı bir hesaptan paylaşılınca Wall Street'te panik başladı. S&P endeksi çakıldı. Borsa da satışlar başladı. Fotoğrafın yapay zeka ile yapıldığı ve hesabın da sahte olduğu ancak 5 saat sonra ortaya çıktı. Ancak S&P'ta kaybın 580 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.

        JEFFİN SEÇİMİ!
        Dünyanın üçüncü en zengin insanı olan Jeff Bezos ile yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Lauren Sanchez nişanlandı. İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Bezos, Sanchez için "Hayatımda tanıdığım en cömert ve en güzel kalpli insan. Çok ilham verici. Paranın güçsüz kaldığı insan" ifadelerini kullandı.

        Nişan yüzüklerini Bezos'un 500 milyon dolarlık Koru adlı yatında takan çift, Temmuz ayında düğün sonrası balayına çıkacak. Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçmişti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.



        ACI DÖNÜŞ!
        Karabük Yeşilköy mevkiinde Filyos Çayı kenarında geçtiğimiz 26 Mart'ta Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 kez gözaltına alınan Dursun A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga cenazesi de otopsi işlemleri için İstanbul Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada biten işlemlerinin ardından 17 yaşındaki kızın cenazesini ailesi teslim aldı. Cuma günü Gabon'a götürecekleri öğrenildi.

        ZEKA YAPAY KORKU GERÇEK
        Dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, medyva ve akademi çevrelerinin en önde gelen temsilci ve uzmanlarının bir araya gelmesiyle her yıl düzenlenen ve hakkında çeşitli komplo teorileri bulunan Bilderberg toplantılarına bu yıl 130 seçkin davetli katıldı. ChatGPT'nin yaratıcısı, yapay zekanın seçimleri maniple etmesinden "tedirginlik" duyduğunu toplantıya katılanlara anlatınca, 3 günlük buluşmada ana konu "yapay zeka" oldu. OpenAI firmasının CEO'su Sam Altman, "Bu konuda bazı adımların atılmaması halinde, devletlerin kontrolü yapay zekaya geçecek. İki ülke arasında savaş çıkaracaklar" dedi.



            VAHŞETE PARK ETTİ
            İstanbul Esenyurt'ta Tural M. otomobilini park etmek istedi. Ancak otopark görevlisi İbrahim G. ile para yüzünden tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine M, görevliyi aracıyla ezerek öldürdü. Vatandaşlar tarafından darp edilen cani, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



            2.2 MİLYON DEVRETTİ
            Bilen çıkmayınca 2 milyon 223 bin lira devretti. 5 bilenler 52 bin 905'er, 4 bilenler 884'er, 3 bilenler 60'şar, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

            HAKARETE BÜYÜK TEPKİ
            Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alıntıladı. Hakaret dolu ifadeler kullandı. Her kesimden tepki yağdı:

            -CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuştur.

            -İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTIN ALTUN: Bu millet terör örgütlerine destek veren siyasetçilere gereken dersi verecektir.

            -AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL: Sahtekarlık senin varoluş sebebin.

            -AK PARTİ MKYK ÜYESİ DR. BETÜL SAYAN KAYA: Bay Kemal, hem kasetçisin hem de en büyük sahtekâr.
            Murathan YILDIRIM

            ACIYA GÖMÜLDÜK
            İstanbul Silivri'de 2.5 yıl önce Sevgi Demirci (38), oğlu Eren Polat (20) ve kızı Rümeysa Polat (13) ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi, atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Şüpheli Ü.Y., eski yengesi Sevgi Demirci'yle birlikte yaşadığını söyledi. Ekipler, Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis, Ü.Y. ve 1 kişiyi gözaltına aldı.

            KİMYASAL FACİASI
            İstanbul Bayrampaşa'da Murat Karaarslan'ın (45) iş arkadaşı, tekstil işi yapan bir apartmanın bodrumundaki atölyeye geldi. Karaarslan'ı masanın üzerine yığılmış cesediyle karşılaştı. Gözlerine inanamadı. Boya kimyasallarından zehirlendiği anlaşılan adamın cenazesi, morga kaldırıldı.

            CİNAYETE SESSİZ KALDI
            Isparta'da Mustafa Bulut (67), 6 ay önce tartıştığı hemşire eşi Selver Bulut'a (49) tüfekle katletti. Tutuklanan katil hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Maktulün oğlu C.B, "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikayetçi değilim" cevabını verdi.

            KEZZAP DEHŞETİ
            Ankara'da medikal şirketinde çalışan M.C. (30), arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'yi (41) iş çıkışı takip etti. Basınçlı pet şişe içindeki kezzabı yüzüne attı. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. hastanede ameliyat edildi.

            ALTIN DEĞİL SAHLEP
            Samsun'da sahlep hasadına başlandı: Kilosu 2 bin liradan satılıyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Türkiye İş Bankası ve TMOK
            Haberler Yaşam ABD'de sahne alan Taylor Swift 3,5 saat yağmurun altında şov yaptı: Hayranları "yağmur suyunu" satışa çıkardı!
                loading
                SON DAKİKA