ABD'de sahne alan Taylor Swift 3,5 saat yağmurun altında şov yaptı: Hayranları "yağmur suyunu" satışa çıkardı!

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, genç yaşında ününe ün kattı. Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında yer aldı. Cumartesi günü de Massachusetts'te muhteşem bir şova imza attı. 33 yaşındaki sanatçı, 3.5 saat boyunca yağmur altında şarkı söyledi, binlerce hayranının bir kez daha kalbini kazandı. Hayranlarından birçoğu da fırsat bu fırsat deyip ilginç bir yönteme imza attı! Konser boyunca stadyumdaki yağmur sularını topladı. 'Taylor'a ıslatan yağmur' diyerek 250 dolara satışa çıkardı! 2.5 milyonluk satış yaptı.

CEZASI AĞIR OLSUN

Van'da Emir Mete Durna, 30 Ocak'ta Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Boyun damar ve sinir hasarı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayın ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alındı. Hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Van 2. Asliye Mahkemesi, dosyayı ağır cezaya yolladı.