ABD'de sahne alan Taylor Swift 3,5 saat yağmurun altında şov yaptı: Hayranları "yağmur suyunu" satışa çıkardı!

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, genç yaşında ününe ün kattı. Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında yer aldı. Cumartesi günü de Massachusetts'te muhteşem bir şova imza attı. 33 yaşındaki sanatçı, 3.5 saat boyunca yağmur altında şarkı söyledi, binlerce hayranının bir kez daha kalbini kazandı. Hayranlarından birçoğu da fırsat bu fırsat deyip ilginç bir yönteme imza attı! Konser boyunca stadyumdaki yağmur sularını topladı. 'Taylor'a ıslatan yağmur' diyerek 250 dolara satışa çıkardı! 2.5 milyonluk satış yaptı.
CEZASI AĞIR OLSUN
Van'da Emir Mete Durna, 30 Ocak'ta Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Boyun damar ve sinir hasarı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayın ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alındı. Hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Van 2. Asliye Mahkemesi, dosyayı ağır cezaya yolladı.
BİR YARENLİK HİKAYESİ
Bursa Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz ile leylek Yaren'in hikayesi, sınırları aştı. Yaren Leylek, bu yıl 12. kez soluğu dostu Adem amcanın kayığında aldı. Eşi Nazlı'yla birlikte dostunun evinin bahçesine yuva yaptı. 4 yavrusu da hayata gözlerini açtı. Her gün tuttuğu balıklarla hem Yaren'i hem de yavrularını besleyen Adem amca "Sürekli gözümün önünde" ifadesini kullandı.
S'KAN'DAL!
ABD'li milyoner Bryan Johnson gençliği kafaya taktı! Bunun için 30'dan fazla doktorla anlaştı. Yılda 2 milyon dolar harcayan Johnson, beyin, kalp, akciğer, karaciğer dahil olmak üzere tüm organlarını 18 yaşındaki gibi yapmayı başardı. Ancak bununla da kalmadı. Yaşlanmasını durdurmak için 17 yaşındaki oğlunun plazmasından kendisine nakil yaptırdı.