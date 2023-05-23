İranlı ünlü şarkıcı Sıamak Borhan ve eşi sahte pasaportla İstanbul'dan Berlin'e giderken yakalandı!

İranlı Sıamak Borhan ve eşi Sahar Ghezeljeh, Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan hazırladı. Şarkıcı ve eşi, İstanbul Havalimanı'nda yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı.

Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift, daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı ve eşi, buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi. Türk polisi, iki yolcuyu da anbean izliyordu.