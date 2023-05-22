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    • Yaşam
    • 22.05.2023 11:37
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    • 22.05.2023 11:52
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    Taksim’de gece kulübünde sürpriz kabusa döndü! Alev alev yandılar

    Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sürpriz kabusa döndü! Alev alev yandılar

    Olay, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi.

    Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

    ALEVLER VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SIÇRADI
    Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı.

    Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
        Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.'yı gözaltına aldı.

        Emniyette ifadeleri alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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