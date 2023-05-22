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    • Yaşam
    • 22.05.2023 09:10
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    • 22.05.2023 09:11
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    Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan işçi servisi şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. İşte detaylar...

    İşçi servisi şarampole yuvarlandı

    Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

    Kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.

    6 KİŞİ YARALANDI
    Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Çorlu'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
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