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    • Yaşam
    • 23.05.2023 06:23
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    • 23.05.2023 06:23
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    TEM Otoyolu'nda balık yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

    Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği balık yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kasalardaki balıklar yola dağıldı. Devrilen kamyonet vinç ile kaldırıldı.

    AJANSLAR
    TEM Otoyolu’nda balık yüklü kamyonet devrildi

    TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan balık taşıyan yük kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

    KASALAR YOLA DAĞILDI
    TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.30 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZN 935 plakalı balık yüklü kamyonet, Gaziosmanpaşa ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

    Kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, balık kasaları yola dağıldı.

    2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye de kamyoneti yangın ihtimaline karşı kontrol etti.

        Sağlık ekipleri ise kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişiyi alarak hastaneye kaldırdı.

        1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA
        Kamyonetten çevreye dağılan balıklar, temizlik ekipleri tarafından toplandı. Devrilen kamyonet İBB'ye ait vinç ile yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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