TEM Otoyolu'nda balık yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan balık taşıyan yük kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
KASALAR YOLA DAĞILDI
TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.30 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZN 935 plakalı balık yüklü kamyonet, Gaziosmanpaşa ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, balık kasaları yola dağıldı.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye de kamyoneti yangın ihtimaline karşı kontrol etti.