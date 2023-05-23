Asrın felaketinden sağ kurtulan Halil Yılmaz kayıtlarda ölü olarak görünüyor!

Osmaniyeli Halil Yılmaz, depreme yakalandı. Ailesiyle sağ kurtulmayı başardı. Ancak kendisiyle aynı ismi taşıyan kişilerin depremde hayatını kaybetmesi nedeniyle yanlışlıkla kayıtlara 'ölü' olarak yazıldı! Eşine, AFAD tarafından 100 bin TL'lik ölüm yardımı bile yattı!
12 Nisan'da Nüfus Müdürlüğü'ne ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'na yazdı. Ancak hala bir gelişme olmadı! Oy kullanamayan, ilaç bile alamayan Yılmaz, yanlışın düzeltilmesi için çağrı yaptı. "Yolda çevirme oluyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ölen adam araba kullanabilir mi, kullanamaz. Böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik. Maalesef bizim başımıza geldi" ifadesini kullandı.
ANTEPLİ SHERLOCK
Gaziantep'ye yaşayan avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, evine gelen tebligatla şoka girdi! Çünkü trafikte cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından 427 TL ceza kesilmişti! İtiraz etti! Telefonla konuştuğu ana ait herhangi bir görselin bulunmadığı belirlendi. Ceza iptal edildi. Avukat Çuhadaroğlu, "Vatandaşlar, bu şekilde ceza geldiğinde fotoğraf ya da video kaydının olup olmadığını dikkate alsınlar" dedi.
'KÂR'ALİÇE KIRIKKALE'DE
Aydın Payar, devletten aldığı destekle arıcılığa başladı. Yılda 5 bin kraliçe arı üretmeyi başardı! Arıların tanesini de 300 TL'den tüm Türkiye'ye sattı! Kraliçe arıları kargoyla gönderdiğini belirten Payar, "Kovanı yöneten kraliçe arıdır. Emir komuta kraliçededir. Günde 300 tane kargoya verip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İşçiliği çok zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor. 500 arıya tek bakarım ama Kraliçe arıya bakmak zor" ifadesini kullandı.