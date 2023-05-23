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    Asrın felaketinden sağ kurtulan Halil Yılmaz kayıtlarda ölü olarak görünüyor!

    Halil Yılmaz, asrın felaketinden sağ kurtuldu! Ancak kayıtlarda ölü olarak görününce şok oldu! “Böyle şeyler filmlerde olur sanırdım! Trajikomik bir olay” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Film gibi

    Osmaniyeli Halil Yılmaz, depreme yakalandı. Ailesiyle sağ kurtulmayı başardı. Ancak kendisiyle aynı ismi taşıyan kişilerin depremde hayatını kaybetmesi nedeniyle yanlışlıkla kayıtlara 'ölü' olarak yazıldı! Eşine, AFAD tarafından 100 bin TL'lik ölüm yardımı bile yattı!

    12 Nisan'da Nüfus Müdürlüğü'ne ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'na yazdı. Ancak hala bir gelişme olmadı! Oy kullanamayan, ilaç bile alamayan Yılmaz, yanlışın düzeltilmesi için çağrı yaptı. "Yolda çevirme oluyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ölen adam araba kullanabilir mi, kullanamaz. Böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik. Maalesef bizim başımıza geldi" ifadesini kullandı.

    ANTEPLİ SHERLOCK
    Gaziantep'ye yaşayan avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, evine gelen tebligatla şoka girdi! Çünkü trafikte cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından 427 TL ceza kesilmişti! İtiraz etti! Telefonla konuştuğu ana ait herhangi bir görselin bulunmadığı belirlendi. Ceza iptal edildi. Avukat Çuhadaroğlu, "Vatandaşlar, bu şekilde ceza geldiğinde fotoğraf ya da video kaydının olup olmadığını dikkate alsınlar" dedi.



    'KÂR'ALİÇE KIRIKKALE'DE
    Aydın Payar, devletten aldığı destekle arıcılığa başladı. Yılda 5 bin kraliçe arı üretmeyi başardı! Arıların tanesini de 300 TL'den tüm Türkiye'ye sattı! Kraliçe arıları kargoyla gönderdiğini belirten Payar, "Kovanı yöneten kraliçe arıdır. Emir komuta kraliçededir. Günde 300 tane kargoya verip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İşçiliği çok zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor. 500 arıya tek bakarım ama Kraliçe arıya bakmak zor" ifadesini kullandı.



        YAŞAM SAVAŞI
        Malatyalı depremzede Gülşah-Tayfur Göğebakan çiftinin kızı Z.'nin SMA hastası olduğu anlaşıldı. Aile, 2 aylık bebeklerinin tedavisi için kampanya başlattı. 1 milyon 820 bin dolar olan ücretin yüzde 10'u toplandı. Anne Göğebakan, çağrı yaptı: Evladımız için destek bekliyoruz.



        'KARGA'ŞA
        Eskişehir esnaf Ruşen Ali Can, Adana'dan papağan satın aldı. Ancak beyaz eşya mağazasında konuşmasıyla maskot olmasını istediği kuş, karga taklidi yapmaya başladı. Müşterilere "Hoş geldiniz" demek yerine karga gibi bağırması herkesi şoka uğrattı! Ruşen Ali Can, "Pala" dediği papağanına Türkçe öğretmeye çalıştığını anlattı. "Adana'dan geldiğinde gayet güzel konuşabiliyordu ama Eskişehir'e geldi karga oldu nedense. Müşterileri karşılasın istiyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.

        'TUR'KİYE
        Türkiye'deki tarihi seçimin ikinci turu için yurt dışında da sandığa gidildi. Avrupa'dan Amerika'ya kadar farklı ülkelerde ve kıtalarda yaşayan Türkler oy kullanmak için sandığa akın etti. Almanya'da en fazla Türk seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln, Essen, Düsseldorf ve Münster başkonsolosluklarında oy kullanımı devam etti. Başkan Erdoğan'ın yüzde 80'in üzerinde oy aldığı bölgelerdeki katılımın yoğunluğu dikkat çekti. Uzun kuyrukları gören Almanlar "Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok" dedi.

            MİT'TEN PKK'YA BÜYÜK DARBE
            PKK/KCK'nın sözde iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içindeki en iyi yazılımcı olarak bilinen Rodi kod adlı Emre Şahin'in Irak'ın Gara bölgesinde alanına geçtiğini tespit eden MİT, operasyonu başlattı.

            MİT'in saha ajanları, terörist Emre Şahin'in faaliyet alanına sızmak için özel olarak görevlendirildi. Ekip, haberleşme altyapısına zarar verdi ve arızanın giderilmesi için Emre Şahin'in görevlendirilmesini sağladı. MİT, yaşanan arızayı gidermek için bölgeye intikal eden Emre Şahin'i başarılı bir operasyonla korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.



            ÖZDAĞ BUGÜN AÇIKLAYACAK
            ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Başkan Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. "Tabandan gelen mesajlar neticesinde Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenlerden de Sayın Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi. Oğan'ın kararının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise şu ifadeyi kullandı: "Sayın Oğan'ın açıklaması sadece kendi tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Parti adına açıklama yarın saat 11.00'de (bugün) benim tarafımdan yapılacaktır" açıklamasında bulundu.



            BİR 'BUKET' DEHŞET
            Zonguldak'ta Murat Dursun P., 4 yıl birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.'nin evinin önüne gitti. Murat Dursun P., burada Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini kesti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Buket Y. ile Murat Dursun P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P., genç kadını 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Buket Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaçan Murat Dursun P. ise Kilimli ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

                ÇİFTLİKTE ÖLÜM
                İstanbul Arnavutköy'deki bir at çiftliğinde talihsiz bir olay yaşandı. Alesiyle birlikte çiftliğe gelen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

                SIRTINDAN VURDULAR
                Beyoğlu'nda 11 Aralık'ta 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin olay yerinde keşif yapıldı. Olayın gerçekleştiği noktada neler yaşandığını aşama aşama anlatan şikayetçi avukatı Adnan Harman, "Vefat eden kızımız sanığın tam önünden yürüyor.

                Söylendiği gibi kızımızın görülmemiş olması mümkün değil. Sanığın görüş açısı hiç kapanmıyor. Olayın gerçekleştiği saat de havanın yeni yeni kararmaya başladığı ana denk geliyor. Yani olay yeri aydınlık... Sanık merdivenin sonuna geldikten sonra iki adım atıyor ve vefat eden kızımızın bulunduğu yöne doğru ateş ediyor. İlk ateş ettiği anda da kızımız Zuhal'e kurşun isabet ediyor ve yere düşüyor, olay yerinde de hayatını kaybediyor" diyerek isyan etti.



                192 MİLYON TL DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 192 milyon 723 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 259 bin 392'şer, 4 bilenler 2 bin 585'er, 3 bilenler 191'er, 2 bilenler 20'şer lira alacak.



                BİR KİŞİYE 293 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi 293 bin lira kazandı. 9 bilenler 7 bin 789'ar, 8 bilenler 530'ar, 7 bilenler 105'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 14'er lira alacak.

                CANİ ÇOK PİŞMANMIŞ
                İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün'ü darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Feyzo Duran, 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duran, "Bir anlık öfke ile oldu. Çok pişmanım" dedi. Ancak indirim uygulanmadı.

                TÜRKEVİ'NE SALDIRI
                ABD'deki seçmenlerin 2. tur için oy kullandığı New York'taki Türkevi, saldırıya uğradı. New York Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binada büyük delikler açıldı. Saldırganlar aranıyor.

                FR'ANSIZ' VEDA!
                Fransız Dalila Soudani, mide ameliyatı için İstanbul'a geldi. Ancak özel hastanede hayatını kaybetti. Ameliyat olmadığı, kendi kendine 20 iğne yaptığı iddia edildi.

                BAL'AYI'!
                Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kızıl pandalar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Macaristan'dan talip çıktı. Bir erkek panda yollandı. Yeni damat, dişilerin arasına bırakıldı.

                'ALTI'N ÖĞÜT
                Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, 6 ürünü kesinlikle tüketmediğini anlattı. Kanseri atlatan annesinin 86, teyzesinin 98 yaşını geçtiğini vurgulayıp kara listeyi açıkladı: Sosisli sandviç, hamburger, gazlı içecek, kahvaltılık gevrek, krem peynir, tatlı.

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                Haberler Yaşam Asrın felaketinden sağ kurtulan Halil Yılmaz kayıtlarda ölü olarak görünüyor!
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