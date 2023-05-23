Asrın felaketinden sağ kurtulan Halil Yılmaz kayıtlarda ölü olarak görünüyor!

ÇİFTLİKTE ÖLÜM

İstanbul Arnavutköy'deki bir at çiftliğinde talihsiz bir olay yaşandı. Alesiyle birlikte çiftliğe gelen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



SIRTINDAN VURDULAR

Beyoğlu'nda 11 Aralık'ta 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin olay yerinde keşif yapıldı. Olayın gerçekleştiği noktada neler yaşandığını aşama aşama anlatan şikayetçi avukatı Adnan Harman, "Vefat eden kızımız sanığın tam önünden yürüyor.

Söylendiği gibi kızımızın görülmemiş olması mümkün değil. Sanığın görüş açısı hiç kapanmıyor. Olayın gerçekleştiği saat de havanın yeni yeni kararmaya başladığı ana denk geliyor. Yani olay yeri aydınlık... Sanık merdivenin sonuna geldikten sonra iki adım atıyor ve vefat eden kızımızın bulunduğu yöne doğru ateş ediyor. İlk ateş ettiği anda da kızımız Zuhal'e kurşun isabet ediyor ve yere düşüyor, olay yerinde de hayatını kaybediyor" diyerek isyan etti.