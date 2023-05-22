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    • Yaşam
    • 22.05.2023 13:33
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    • 22.05.2023 13:33
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    Zonguldak'ta cinsel istismara uğradığı için hayatını kaybeden Nisa Nur bebek olayında flaş gelişme! Gözaltı sayısı artıyor

    Zonguldak'ta, Nisa Nur Ö. (2) adlı bebeğin Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarı sonrası ölümünde anne Meryem Ö. ile olayla ilgisi olduğu iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. de tutuklandı. Soruşturmada Furkan Sevinç'le birlikte tutuklu sayısı 5'e çıkarken, gözaltındaki 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

    DHA
    Zonguldak’ta cinsel istismara uğradığı için hayatını kaybeden Nisa Nur bebek olayında flaş gelişme! Gözaltı sayısı artıyor

    Olay, 18 Mayıs'ta, Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Sevinç, geceyi anne Meryem Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Bu sırada evde olan Nisa Nur bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı.

    Furkan Sevinç, bebeği ayıltamadı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Furkan Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç yakalandı. Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ABLASI DEVLET KORUMASINDA
    Nisa Nur bebek hastanede hayatını kaybetti. Nisa Nur bebeğin ablası R.Ö.'nün de daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. R.Ö., devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi. Genişletilen soruşturmada Meryem Ö. ve olayla ilgili olduğu iddia edilen M.G., Ö.C., C.S. ve ismi açıklanmayan 2 kişi daha gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından, yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi

    Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Meryem Ö. ile olaya karıştığı düşünülen M.G., Ö.C. ve C.S. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Furkan Sevinç'le birlikte tutuklananların sayısı ise 5'e çıktı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta cinsel istismara uğradığı için hayatını kaybeden Nisa Nur bebek olayında flaş gelişme! Gözaltı sayısı artıyor
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