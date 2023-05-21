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    Yas günü: Malta'da doğum gününde öldürülen Pelin için yürüdüler!

    Pelin Kaya, 30’unda pırıl pırıl bir gençti. Tam da doğum gününde Jeremie Camilleri tarafından katledildi. Dün, on binler Malta’da toplanıp hep bir ağızdan feryat etti: Pelin için adalet! İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihlli yaşam haberleri...

    Yas günü

    İstanbul'da yaşayan iç mimar Pelin Kaya, 1 yıl önce Malta'da çalışmaya başladı. Tam da doğum günü olan 18 Ocak günü kaldırımda yürürken alkollü olduğu belirlenen Jeremie Camilleri'nin (33) kullandığı aracın altında kaldı. Kurtarılamadı! Pelin'i bile bile ezen caninin, cinayetten saatler önce cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı! Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı! Dün ise on binlerce vatandaş, Pelin için Başkent Valetta'da Malta Parlamentosu'nun önünde toplandı. Üzerlerinde genç kızın fotoğrafının olduğu tişörtler vardı. Ellerinde Türk ve Malta bayraklarıyla 'Pelin için adalet' çağrısı yaptı. Katilin en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulandı.

    HARİKA OL'MUŞ'
    Elif Akçiçek, Muş'a 136 kilometre uzaklıktaki Boyalı Köyü'nde dünyaya geldi. Beden Eğitimi öğretmeni Özal Durmuş tarafından atletizme yönlendirildi. 3 yılda 4 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Haftanın 7 günü 12 kilometre koşarak yarışmalara hazırlanan Elif, hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi. "Performansım için yolda koşarak antrenman yapıyorum" dedi.



    EMLAK KRALİÇESİ
    Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından Beyonce ile eşi Jay Z, parayı gayrimenkule yatırdı. İkili, Pasifik Okyanusu kıyısında betondan yapılmış dev malikaneyi satın aldı! Kaliforniya'nın en pahalı olarak bilinen dev mülke tam 200 milyon dolar saydı. Dört açık yüzme havuzu, bir spa ve basketbol sahası bulunan evin camlarının kurşun geçirmez olduğu vurgulandı. Evde 15 araçlık bir de garaj vardı!



    DONDUK KALDIK
    Japonya firması Cellato, özel bir dondurma hazırladı. Porsiyonunu 873 bin 400 yen yani 125 bin TL'ye satışa çıkardı! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu lezzeteü Japon dilinde beyaz şövalye anlamına gelen Byakuya adını verildiği açıklandı. Firmanın sözcüsü de "Ürün, 130 mililitrelik cam kavanozda servis ediliyor. Beyaz trüfle yapıldı. Bu trüfün kilosu 15 bin 192 dolar. Geliştirme süreci 1,5 yıldan fazla sürdü" ifadesini kullandı.



        ANNE YÜREĞİ
        İzmir, 2020'de tarihinin en büyük depremiyle sarsıldı! O afet, 15 yaşındaki ikizler S.A ve Ç.A hayattan kopardı. Evlat acısıyla yanan kavrulan anne T.B ise 'Çocuklarımın adını yaşatmalıyım' diyerek kolları sıvadı. Kurduğu Sayra Çınar Vakfı ile asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a uzandı. Önce 3 yardım tırı yolladı. Bin 453 çocuğa kıyafet desteği sağladı. Anne yüreğiyle depremzede çocukların yaralarını sardı. (CEYHAN TORLAK)



        EN ZOR VEDA
        Ankara etimesgut'ta 3 gün önce Özcan Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki çekiciye çarptı. Kazada Zafer Partisi'nin basın danışmanı Ceren Gürkan (29) kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Özcan Y. hastaneye kaldırıldı. 2,93 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Gürkan için dün Çankaya ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gürkan'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Zafer Partililer de katıldı. Gürkan'ın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Funda Gürkan, kızının tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Ceren Gürkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi



        SESİ GÜZEL'İ KAYBETTİK
        Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarından Nuri Sesigüzel (85) yaşama veda etti. Vefat haberini İbrahim Tatlıses, "Ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" diyerek duyurdu. Sesigüzel, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek. Usta sanatçı, pek çok sinema filminde de rol almıştı.



            10 MİLYON ÇARPTILAR
            İstanbul'da İbrahim D. (18), Aylin K. (24) ve Mehmet V. (47), 5 ayrı kadını telefonla aradı. Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttı. Adlarının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek 10 milyon lira dolandırdı. 3 kişi, Esenyurt'ta gözaltına alındı. (Yunus Emre KAVAK)



            HAKKINI HELAL ET!
            Adana Çukurova'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişiyi görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Suda çırpındığı ve sonra gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için giden dalgıç polisler, arama yaptı. Ancak sonuç alınamadı. Dün sabahki çalışmalarda, aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesedin, Mehmet Aydın'a (36) ait olduğu tespit edildi. Aydın'ın olay öncesi bir yakınına, "Ben gidiyorum, hakkını helal et" mesajıyla fotoğraf attığı ortaya çıktı. Yakınının da mesaj atıp, Aydın'a engel olmaya çalıştığı anlaşıldı.



            191 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 190 milyon 827 bin lira devretti. 5 bilenler 209 bin 774 lira, 4 bilenler 3 bin 988 lira, 3 bilenler 229 lira, 2 bilenler 21 lira alacak.



                TARİKAT BULUŞMASI
                69. Bilderberg Toplantısı, Portekiz'in Lizbon kentinde başladı. Bilderberg Grubu, dünyanın belki de en tartışmalı ve gizli organizasyonlarının başında geliyor. Bilderberg Grubu, James Bond filmlerindeki kötü adamların üye oldukları özel kulüpler gibi görünüyor. Toplantıya 100 yaşındaki Henry Kissinger, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Goggle CEO'su Sundar Pichai Pfizer CEO'su Albert Bourla, BP CEO'su Bernard Looney, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner gibi isimler katıldı. Türkiye'den de 5 kişi toplantıda yer aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gazeteci Barçın Yinanç, Soli Özel, ekonomist Refet S. Gürkaynak ve Mehmet Fatih Ceylan da katılımcılarla bir araya geldi. Toplantılarda, "yapay zeka, yeni banka sistemi, Çin, enerji geçişi, Avrupa, mali zorluklar, Hindistan, NATO, Rusya ve ABD liderliğinin geleceği konu başlıkları masaya yatırıldı.



                İLK ÖPÜCÜK
                Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, romantik öpüşmenin ilk kez 4 bin 500 yıl önce Türkiye topraklarının da bir kısmının yer aldığı Mezopotamya'da başladığını ortaya koydu. Sümerce yazılı kil tabletlerde yapılan keşifin önemli isimlerinden Dr. Sophie Lund, "Heyecanlı bir buluş" dedi.



                YERDEN UÇUŞ
                2019'da 490 km/s hızın üzerine çıkarak dünyanın en hızlı otomobili olduğunu kanıtlayan Bugatti, Chiron Super Sport 300+ hala zirvede. 20 markanın yaklaşık 300 denemesine rağmen rekoru elinde tutan Bugatti, sonuçlardan memnun. Rekoru kıran pilot Andy Wallace, "Yaklaşık 490 kilometre hıza çıkmak inanılmazdı" dedi.



                    PARA ERİYOR
                    Mackenzie Scott, 26 yıllık eşi Jeff Bezos'tan 4 yıl önce ayrıldı. Yaklaşık 41 milyar dolar tazminat alan MacKenzie Scott, birkaç bağış ve yanlış yatırımlar nedeniyle 10 milyar dolar kaybetti. 30 milyar doları biraz aşan serveti olan Scott'ın yatırım danışmanını değiştirdiği belirtildi.

                    A'FİLİ' OPERASYON
                    Romanya'da yaşayan 15 yaşındaki Andrea Timeea Mitrea, her iki bacağında doğuştan meydana gelen dolaşım bozukluğu nedeniyle henüz 14 yaşındayken lenfödem hastası oldu. Hastalığı zamanla ilerleyen Andrea'nın ayakları sürekli şişmeye, yaşıtları gibi yürüyememeye başladı. Kol veya bacakların devasa boyutlara ulaştığı "fil hastalığına" doğru ilerleyen durumu için ailesi, hem kendi ülkelerinde, hem de Almanya, Fransa, hatta Amerika'da çalmadık kapı bırakmadı. Bacaklarına vücudunun başka bir bölgesinden lenf bezi nakli yapılması gerekiyordu ama sorun, her iki bacakta da olduğu için hiçbir cerrah bu ameliyata yanaşmadı. Ailesi, siyam ikizlerini ayırma operasyonundaki başarılarıyla da adından söz ettiren ve lenf bezi naklinde literatüre giren operasyonlar gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın'a ulaştı. Ameliyat sonrası fil hastalığına yakalanmaktan kurtulan Andrea, "Hayalim gerçek oldu" dedi. Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ameliyatın bu yönüyle dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

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                    Milyonların geliri artıyor
                    Haberler Yaşam Yas günü: Malta'da doğum gününde öldürülen Pelin için yürüdüler!
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