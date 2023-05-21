Yas günü: Malta'da doğum gününde öldürülen Pelin için yürüdüler!





PARA ERİYOR

Mackenzie Scott, 26 yıllık eşi Jeff Bezos'tan 4 yıl önce ayrıldı. Yaklaşık 41 milyar dolar tazminat alan MacKenzie Scott, birkaç bağış ve yanlış yatırımlar nedeniyle 10 milyar dolar kaybetti. 30 milyar doları biraz aşan serveti olan Scott'ın yatırım danışmanını değiştirdiği belirtildi.



A'FİLİ' OPERASYON

Romanya'da yaşayan 15 yaşındaki Andrea Timeea Mitrea, her iki bacağında doğuştan meydana gelen dolaşım bozukluğu nedeniyle henüz 14 yaşındayken lenfödem hastası oldu. Hastalığı zamanla ilerleyen Andrea'nın ayakları sürekli şişmeye, yaşıtları gibi yürüyememeye başladı. Kol veya bacakların devasa boyutlara ulaştığı "fil hastalığına" doğru ilerleyen durumu için ailesi, hem kendi ülkelerinde, hem de Almanya, Fransa, hatta Amerika'da çalmadık kapı bırakmadı. Bacaklarına vücudunun başka bir bölgesinden lenf bezi nakli yapılması gerekiyordu ama sorun, her iki bacakta da olduğu için hiçbir cerrah bu ameliyata yanaşmadı. Ailesi, siyam ikizlerini ayırma operasyonundaki başarılarıyla da adından söz ettiren ve lenf bezi naklinde literatüre giren operasyonlar gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın'a ulaştı. Ameliyat sonrası fil hastalığına yakalanmaktan kurtulan Andrea, "Hayalim gerçek oldu" dedi. Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ameliyatın bu yönüyle dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

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