Yas günü: Malta'da doğum gününde öldürülen Pelin için yürüdüler!

İstanbul'da yaşayan iç mimar Pelin Kaya, 1 yıl önce Malta'da çalışmaya başladı. Tam da doğum günü olan 18 Ocak günü kaldırımda yürürken alkollü olduğu belirlenen Jeremie Camilleri'nin (33) kullandığı aracın altında kaldı. Kurtarılamadı! Pelin'i bile bile ezen caninin, cinayetten saatler önce cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı! Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı! Dün ise on binlerce vatandaş, Pelin için Başkent Valetta'da Malta Parlamentosu'nun önünde toplandı. Üzerlerinde genç kızın fotoğrafının olduğu tişörtler vardı. Ellerinde Türk ve Malta bayraklarıyla 'Pelin için adalet' çağrısı yaptı. Katilin en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulandı.
HARİKA OL'MUŞ'
Elif Akçiçek, Muş'a 136 kilometre uzaklıktaki Boyalı Köyü'nde dünyaya geldi. Beden Eğitimi öğretmeni Özal Durmuş tarafından atletizme yönlendirildi. 3 yılda 4 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Haftanın 7 günü 12 kilometre koşarak yarışmalara hazırlanan Elif, hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi. "Performansım için yolda koşarak antrenman yapıyorum" dedi.
EMLAK KRALİÇESİ
Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından Beyonce ile eşi Jay Z, parayı gayrimenkule yatırdı. İkili, Pasifik Okyanusu kıyısında betondan yapılmış dev malikaneyi satın aldı! Kaliforniya'nın en pahalı olarak bilinen dev mülke tam 200 milyon dolar saydı. Dört açık yüzme havuzu, bir spa ve basketbol sahası bulunan evin camlarının kurşun geçirmez olduğu vurgulandı. Evde 15 araçlık bir de garaj vardı!
DONDUK KALDIK
Japonya firması Cellato, özel bir dondurma hazırladı. Porsiyonunu 873 bin 400 yen yani 125 bin TL'ye satışa çıkardı! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu lezzeteü Japon dilinde beyaz şövalye anlamına gelen Byakuya adını verildiği açıklandı. Firmanın sözcüsü de "Ürün, 130 mililitrelik cam kavanozda servis ediliyor. Beyaz trüfle yapıldı. Bu trüfün kilosu 15 bin 192 dolar. Geliştirme süreci 1,5 yıldan fazla sürdü" ifadesini kullandı.