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    • Yaşam
    • 20.05.2023 17:20
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    • 20.05.2023 17:21
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    Aydın'da kamyonetle yolcu minibüsü çarpıştı: Tarım işçileri yaralandı

    Aydın'da kamyonetle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralı 9 tarım işçisi, ambulanslarla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Feci kaza! Yola savruldular

    Aydın Nazilli ilçesinde, kamyonetle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 9 tarım işçisi yaralandı.

    Kaza, saat 13.30 sıralarında, Denizli-Aydın kara yolu Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Musa Gezerler yönetimindeki 07 TDC 04 plakalı kamyonet, kavşakta Mehmet Özalp Bulvarı'na dönmek isteyen Engin Yıldız idaresindeki 09 P 1526 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüsteki tarım işçileri yola savruldu.

    YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
    İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 tarım işçisi, ambulanslarla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Aydın'da kamyonetle yolcu minibüsü çarpıştı: Tarım işçileri yaralandı
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