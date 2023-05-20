Cesedin başında selfi çekmişti! Ölüm sebebi belli oldu

Olay, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Konak İş Merkezi'nde meydana geldi. 53 yaşındaki Filiz K.'dan arkadaşları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler Filiz K.'nın kaldığı daireye girdiklerinde kadının cansız hareketsiz yatarken buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kamera kayıtlarında Filiz K.'nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiği görüldü. Bunun üzerine M.C.Y. sorguya alındı ve olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi. Hatta kadının cesediyle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.