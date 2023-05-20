Muğla'da otomobil alt yola uçtu! 2 parmağı kopan doktor ağır yaralı...

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Sakar Geçidi'nde alt yola uçan otomobilin sürücüsü doktor Serçin Karahüseyinoğlu (48) ağır yaralandı.

BARİYERLERİ AŞARAK ALT YOLA DÜŞTÜ

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden Serçin Karahüseyinoğlu yönetimindeki 34 JU 2299 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak alt yola düştü.

2 PARMAĞI KOPTU

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Karahüseyinoğlu'nun diz ve kalçasında kırık olduğu, sol elinin serçe ve yüzük parmaklarının koptuğu belirlendi. Karahüseyinoğlu'nun kopan parmakları bulunup, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Serçin Karahüseyinoğlu, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karahüseyinoğlu'nun hayati tehlikenin sürdüğü bildirildi.

Serçin Karahüseyinoğlu'nun Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi'nde doktor olarak görev yaptığı bildirildi.