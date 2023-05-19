Samsun'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı



Kazaya sebep olan Okan Uludoğan'ın otomobilde bulunan iki köpeğinden birinin de kaza sonrası telef olduğu öğrenildi. Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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