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    • Yaşam
    • 19.05.2023 06:11
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    • 19.05.2023 06:11
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    Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

    Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 20 metre savruldu. Kaldırıma ve bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra FSM Metro İstasyonu’nun yaya alt geçidinin duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

    AJANSLAR
    Kontrolden çıkan araç hurdaya döndü: 3 ölü

    Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

    20 METRE SAVRULDU
    Saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde, Mehmet Necip Sinan(36) idaresindeki 16 TR 935 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki özel bir hastanenin otoparkına savrulan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da Fatih Sultan Mehmet(FSM) metro istasyonunun yaya alt geçidi girişindeki duvara çarptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    Kazayı gören diğer sürücüler araçta sıkışan sürücü Mehmet Necip Sinan ile yanında bulunan 3 kişiyi kurtarmak için yardıma koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatırken, polis olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

    3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Mehmet Necip Sinan ile Furkan Şenbağ (29) ve Hüseyin Acar'ın (38) sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Onur Kapıkıran (40) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
        Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hüseyin Acar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur Kapıkıran'ın ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın metro seferlerinin yapılmadığı saatte meydana gelmesi ise olası bir faciayı engelledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici yardımıyla kaldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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