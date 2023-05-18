Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler araçta sıkışan sürücü Mehmet Necip Sinan ile yanında bulunan 3 kişiyi kurtarmak için yardıma koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatırken, polis olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.