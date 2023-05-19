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    Kadir Şeker davasında flaş gelişme: 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı!

    Konya’da Kadir Şeker, sevgilisiyle kavga eden Özgür Duran’ı engellemek isterken bıçakla hayattan kopardı. 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edilen Şeker’in cezası Yargıtay tarafından onandı. Yeniden cezaevi girme ihtimali ortaya çıktı.

    Yine yeni yeniden

    Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 5 Şubat 2020 tarihinde Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne yol açtı.

    Tutuklanan Şeker, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza indirimlerle 10 yıl 10 aya düşürüldü. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

    COVID-19 İZİNLERİ BELİRLEYECEK
    Duran ailesinin avukatları, verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe göstererek Yargıtay'a başvurdu. Kadir Şeker'in avukatları da, kendilerine verilen cezanın fazla olduğunu savunarak, dosyanın yeniden incelenmesi için Yargıtay'a başvuruda bulundu.

    Yargıtay 1. Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Açık cezaevlerindeki Covid-19 izinleri ise 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu iznin uzamaması halinde Şeker cezasının infazı için cezaevine girecek.

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    Haberler Yaşam Kadir Şeker davasında flaş gelişme: 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı!
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