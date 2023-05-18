Şok olay! Cesetle selfie yapıp paylaştı

CANSIZ BEDENİYLE SELFIE ÇEKİP PAYLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.'nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı.