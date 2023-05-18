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    • Yaşam
    • 18.05.2023 15:41
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    • 18.05.2023 22:13
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    Şok olay! Cesetle selfie yapıp paylaştı

    Zonguldak'ta şok bir olay yaşandı. M.C.Y isimli şahıs ilişki yaşadığı Filiz K. isimli kadının yatakta cansız bedeniyle selife yapıp, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Şahıs gözaltına alınırken yapılan otopside Filiz K.'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

    DHA
    Cesetle selfie yapıp paylaştı

    Zonguldak'Ta M.C.Y isimli bir şahıs lişki yaşadığı Filiz K. isimli kadının yatakta cansız bedeniyle selife yapıp, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

    Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi.

    Polis ekipleri, Filiz K.'nin yaşadığı adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.'nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

    CANSIZ BEDENİYLE SELFIE ÇEKİP PAYLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ
    Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.'nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı.

    M.C.Y.'nin, Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine M.C.Y. gözaltına alındı.

    KALP KRİZİNDE ÖLMÜŞ
    M.C.Y. ifadesinde Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyledi.

        M.C.Y., Filiz K.'nin sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti.

        Filiz K.'nin yapılan otopsisinde kalp kriziyle öldüğü tespit edildi.

        Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        Haberler Yaşam Şok olay! Cesetle selfie yapıp paylaştı
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