Antalya'ya tatile gelen Coffey ailesinin 6 aylık kızları Elizabeth hayatını kaybetti! İngiliz medyası Türk'leri hedef aldı

İngiliz medyası, Türkiye'yi hedef aldı. Tatil sezonunu açıldığı Antalya'daki turistik tesisleri kötülemeye çalıştı! Londra'da yaşayan Michael ve Elizabeth Coffey çifti, 6 aylık kızları Elizabeth ve 30 aile üyesiyle birlikte soluğu Antalya'daki lüks otelde aldı.

Çiftin kızları cumartesi günü kahvaltı sırasında nefessiz kaldı! Boğazına yiyecek kaçtığı belirlenen bebek için hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Elizabeth kurtarılamadı. 6 aylık bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak İngiliz medyası olayı çarpıttı! Hemen sağlık ekiplerine haber veren otel yetkililerini ihmalkarlıkla suçladı! İkiyüzlü tavırlarına tepki yağdı.

YARDIM 'SMA'NI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Biyokimya Uzmanı Dr. Nazlı ile GenelCerrahi Uzmanı Dr. İsmet Canpunar, önceki ay kızları Doğa'yı kucağına aldı. Ancak bebeğin SMA hastası olduğu anlaşıldı. Kızlarının 37 milyon lirayı bulan Spinraza tedavisi için kampanya başlatan çift, yardım çağrısı yaptı: Vakit kaybetmek istemiyoruz. Lütfen bize ve kızımız Doğa'ya destek olun...