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    Antalya'ya tatile gelen Coffey ailesinin 6 aylık kızları Elizabeth hayatını kaybetti! İngiliz medyası Türk'leri hedef aldı

    Michael ve Elizabeth Coffey, tatil için Antalya’ya geldi. Boğazına yemek kaçan 6 aylık kızları Elizabeth, hayatını kaybetti! İngiliz medyası ise Türkler’i hedef gösterdi! İşte sizler için derlediğimiz 19 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Hin’giliz

    İngiliz medyası, Türkiye'yi hedef aldı. Tatil sezonunu açıldığı Antalya'daki turistik tesisleri kötülemeye çalıştı! Londra'da yaşayan Michael ve Elizabeth Coffey çifti, 6 aylık kızları Elizabeth ve 30 aile üyesiyle birlikte soluğu Antalya'daki lüks otelde aldı.

    Çiftin kızları cumartesi günü kahvaltı sırasında nefessiz kaldı! Boğazına yiyecek kaçtığı belirlenen bebek için hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Elizabeth kurtarılamadı. 6 aylık bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak İngiliz medyası olayı çarpıttı! Hemen sağlık ekiplerine haber veren otel yetkililerini ihmalkarlıkla suçladı! İkiyüzlü tavırlarına tepki yağdı.

    YARDIM 'SMA'NI
    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Biyokimya Uzmanı Dr. Nazlı ile GenelCerrahi Uzmanı Dr. İsmet Canpunar, önceki ay kızları Doğa'yı kucağına aldı. Ancak bebeğin SMA hastası olduğu anlaşıldı. Kızlarının 37 milyon lirayı bulan Spinraza tedavisi için kampanya başlatan çift, yardım çağrısı yaptı: Vakit kaybetmek istemiyoruz. Lütfen bize ve kızımız Doğa'ya destek olun...



    SONSUZLUĞA UÇTU
    Almanya'da doğan Jonas isimli leylek, 2013'ten itibaren takibe alındı. Her yıl İsrail ve Almanya arasında göç yapan Jonas, İstanbul'da günlerce kaldı. İşte milyonların takip ettiği Jonas, bu kez sonsuzluğa kanat çırptı! Almanya'daki yuvasında, kartalın saldırısına uğradı. Ondan geriye, 4 yavrusu kaldı. Almanlar, 2'si yumurtadan çıkan 4 yavruyu bakıma aldı.



    KO'MEDYA'
    Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşındı. Önceki akşam New York'taki bir etkinliğe katıldı. Çıkışta magazinciler tarafından takip edildiklerini ve ölümden döndüklerini açıkladı! Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Çifti kaldıkları otele götüren taksici Sukhcharn Singh, kovalamaca iddialarını yalanladı! "Abartılacak bir takip olmadı" ifadesini kullandı.



        UZAYA BİR İKİ
        Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, ABD'deki eğitim sürecini anlattı. Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, "Önümüzde 6 aylık takvim var. 6 ay içi çok dolu, çok fazla eğitim içerikleriyle bezenmiş bir süreç, dolayısıyla sürecin nasıl geçtiğini dahi anlamayacağız" dedi. Atasever ise "Acil durum senaryoların teorik materyallerini hazmetmeye çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.


        6.6 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 6 milyon 688 bin lira devretti. 5 bilenler 69 bin 103'er, 4 bilenler bin 48'er, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

        MEVLİT CİNAYETİ
        Adana Sarıçam'da Burcu Cöddü (31), 4 gün önce mevlit için babasının evine gitmek istedi. Ancak eşi U.C. (37) buna karşı çıktı. Evinin önünde tartışmaya çıktı. Kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Şimşek, kayınpederi Metin Şimşek ve halası Müzeyyen Çırak, araya girince çıldırdı. Rastgele ateş açmaya başladı. Silahla kayınbiraderlerini ve halasını yaraladı. Eşini ise hayattan kopardı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burcu Cöddü, hastaneye kaldırılırken yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye konuştu.

        MİRAN'IN SIR SONU
        Hakkari Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk'ün ailesi ve arkadaşları, kendisine ulaşamadı. İhbarları üzerine yalnız yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. İçeriye giden ekipler, kadını hareketsiz halde buldu. Hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi, incelenmek üzere morga kaldırıldı. Gizemli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        SCOOTER KABUSUNA 1 YIL 8 AY!
        İstanbul Şişli'de otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, 10 ay önce scooter kullanan Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne yol açtı. Tutuklanan zanlı hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akçelik, trafik raporlarında asli kusurlu çıkmadı. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        AYRILIK KURŞUNU
        Gaziantep Şehitkamil'de 3 çocuk annesi Dilek Özdemir, sık sık kavga ettiği eşi Nazım Özdemir'den ayrılmak istedi. Sinirlenen koca, pompalı tüfekle eşine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı ise yakayı ele verdi. Dilek Özdemir'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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        Haberler Yaşam Antalya'ya tatile gelen Coffey ailesinin 6 aylık kızları Elizabeth hayatını kaybetti! İngiliz medyası Türk'leri hedef aldı
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