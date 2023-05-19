İstanbul, Ankara, İzmir KONSER TAKVİMİ.... 19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler! Hadise, Murda, Sıla, Mabel Matiz halk konserleri yeri ve saati!

19 Mayıs ücretsiz konserler listesi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İstanbul 19 Mayıs konserleri için araştırmalar hızlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 19 Mayıs 2023 kutlamaları oldukça eğlenceli geçecek. Peki, 19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler nerelerde? 19 Mayıs Hadise konseri nerede? İşte detaylar...
19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
YER: Maltepe Etkinlik Alanı
KAPI AÇILIŞI: 14:00
KONSERLER: Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova, Kum
19 MAYIS KONSERLERİ ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak.
Atatürk Orman Çiftliği'nde, 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak konserlere ücretsiz ring seferleri ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.