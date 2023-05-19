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    • Yaşam
    • 19.05.2023 09:33
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    • 19.05.2023 09:33
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    İstanbul, Ankara, İzmir KONSER TAKVİMİ.... 19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler! Hadise, Murda, Sıla, Mabel Matiz halk konserleri yeri ve saati!

    19 Mayıs ücretsiz konserler listesi en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir bedava konserler listesi...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler!

    19 Mayıs ücretsiz konserler listesi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İstanbul 19 Mayıs konserleri için araştırmalar hızlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 19 Mayıs 2023 kutlamaları oldukça eğlenceli geçecek. Peki, 19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler nerelerde? 19 Mayıs Hadise konseri nerede? İşte detaylar...

    19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

    YER: Maltepe Etkinlik Alanı

    KAPI AÇILIŞI: 14:00

    KONSERLER: Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova, Kum

    19 MAYIS KONSERLERİ ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ

    Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak.

    Atatürk Orman Çiftliği'nde, 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak konserlere ücretsiz ring seferleri ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

        19 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı takvimde 19 Mayıs konserleri İzmir'de Mabel Matiz ile gerçekleşecek.

        18:00 Spor etkinlikleri (Kültürpark Lozan Sahne Önü)

        19:30 Praksis Grubu Konseri ( Kültürpark Çim Alan)

        20:30- 21:00 Kortej Yürüyüşü (Lozan Meydanı- Gündoğdu Meydanı)

        19:30 DJ Ali Köprülüoğlu

        21:00 Mabel Matiz Konseri (Gündoğdu Meydanı)
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        Üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi
        Haberler Yaşam İstanbul, Ankara, İzmir KONSER TAKVİMİ.... 19 Mayıs 2023 ücretsiz konserler! Hadise, Murda, Sıla, Mabel Matiz halk konserleri yeri ve saati!
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