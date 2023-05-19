19 Mayıs 2023 eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 19 Mayıs nöbetçi eczaneler listesi yer aldı. Resmi tatillerde eczaneler nöbet sistemine göre hizmet veriyor.İşte 19 Mayıs 2023 Cuma nöbetçi eczaneler listesi...
19 MAYIS HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yani resmi tatil olduğu için hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.
19 MAYIS 2023 İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER
ADALAR:
Burgazada Eczanesi
Hayat Eczanesi
Kınalı Eczanesi
Büyükada Eczanesi