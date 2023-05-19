19 MAYIS HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yani resmi tatil olduğu için hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.