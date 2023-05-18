AFAD, Muğla açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana kaydedildi.
9.07 KM DERİNLİKTE
Saat 21.58'de meydana gelen depremin 9.07 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.05.18 21:58:51 34.9982 24.8443 5.7 -.- 5.0 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 20:34:38 38.0708 36.5563 5.0 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 20:19:22 38.0572 37.6608 5.0 -.- 3.1 3.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 20:04:09 39.3038 42.3447 8.1 -.- 2.3 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.05.18 19:56:18 38.4993 40.3818 7.4 -.- 2.7 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.18 19:23:26 38.1723 37.8087 5.5 -.- 3.2 3.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 19:16:24 37.9508 36.3053 17.2 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 18:50:34 37.2270 28.5700 4.3 -.- 2.0 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2023.05.18 18:23:31 38.3153 38.7845 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 16:53:39 37.8450 36.2788 16.3 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.18 16:50:11 39.2585 28.7233 6.8 -.- 2.1 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.05.18 15:55:46 36.2882 36.2122 7.8 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.05.18 15:54:24 37.8467 36.3088 24.2 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 15:39:36 38.4968 37.3413 6.1 -.- 2.3 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 15:22:21 34.4467 24.1018 3.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 14:43:24 37.9378 36.2237 10.9 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 14:39:31 38.2842 27.2273 4.9 -.- 1.3 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel