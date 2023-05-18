Kadir Şeker davasında karar çıktı! Yargıtay 10 yıl 10 ay cezayı onadı

10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.



NE OLMUŞTU?

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında 22 Temmuz 2022'de tahliye kararı verilmişti.