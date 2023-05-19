19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda BİST'te (Borsa İstanbul) işlem yapılıyor mu? 19 Mayıs 2023 BORSA açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs 2023 borsa açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tüm yurtta büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs için hazırlıklar sürüyor. Yatırımcılar ise 19 Mayıs 2023 günü borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs 2023 borsa açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 19 Mayıs'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise seans işlemleri yapılabilecek.
19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Cuma gününe denk gelen bu bayram hafta sonu tatili ile birleşirken kamusal iş yerleri ile okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacaktır.
Okullar ve iş yerleri 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.